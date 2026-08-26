Amador Mohedano ha concedido una entrevista a 'El verano se mueve' y en ella se ha abierto por completo reaccionando a la participación de Rosa Benito en 'SV All Stars' -con quien mantuvo una relación de alrededor de 36 años- y ha hablado de lo que supuso para él su paso por Honduras hace diez años.
"Le deseo lo mejor del mundo", ha señalado un Amador Mohedano que cuenta que su punto fuerte va a ser que "se haga la mami" del reality, algo que la propia Rosa Benito ya apuntó al ser confirmada como nueva concursante. "Quiero ser voz para todas las mujeres de mi edad", aseguraría esta en 'El verano se mueve'.
Ha sido tras esas primeras palabras cuando Amador Mohedano ha respondido a la pregunta de si el paso de Rosa Benito por Honduras supuso "el fin de su relación": "Al principio, la veía y me gustaba, pero luego había algunos que me envenenaban. Yo lo pasé muy mal".
Amador Mohedano ha reconocido que aquello "le pudo": "Y a Rosa se lo hice pasar muy mal". "Hubo momentos muy buenos y aquel final fue histórico... de aquí a la eternidad", ha dicho, recordando el famoso reencuentro de ambos en Honduras, un momento "mágico".
"Llevaba una carta de mi hijo pequeño y una sortija. Fue un momento precioso", ha concluido Amador Mohedano en 'El verano se mueve'.