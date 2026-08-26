El distanciamiento entre los hermanos Rivera, Fran y Cayetano, es más que evidente y Canales Rivera , primo de ambos, se ha pronunciado en '¡De lunes a viernes!' al respecto, sin pelos en la lengua y dejándonos alguna que otra confesión que va a dar mucho de qué hablar.

En primer lugar, Canales Rivera ha señalado que entiende a ambas partes. Por un lado, comprende a Francisco Rivera, ya que en un momento dado "gestiona como empresario", mientras que Cayetano Rivera como artista "también defiende su parte".

"No creo que sea tan difícil siendo hermanos llegar a un acuerdo, sobre todo con la clase de torero que es Cayetano, que bien lo sabe Francisco, que encajan perfectamente", ha añadido Canales Rivera en '¡De lunes a viernes!', de donde es colaborador.

Canales opina sobre la famosa Goyesca de Ronda

Además, Canales ha querido destacar algo que es "voz pópuli": "Dicen que el problema viene porque a Cayetano Rivera le hubiese gustado gestionar la Goyesca de Ronda y creo que a Francisco Rivera no le hizo mucha gracia compartir la gestión... puede ser que eso sean las diferencias entre uno y otro".