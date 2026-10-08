Leila León y Mar Ruiz , por fin, han dado la esperada noticia de que van a vivir juntas y no se han podido resistir a mostrar todos los detalles sobre su nuevo hogar. Las que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ enseñan la casa que comparten en Madrid . Después de mucho tiempo dándole vueltas a mudarse a la capital, lo han hecho en un piso de obra nueva y dividida en dos . ¡Dale al play y no te pierdas nada, en ‘Muy yo’ , disponible en Mediaset Infinity!

Muy ilusionadas por esta etapa que van a emprender juntas, las creadoras de contenido recorren cada una de las estancias para que sus seguidores no se pierdan nada. Ubicada en una urbanización de lujo, que cuenta con gimnasio, piscina y solárium, el nuevo piso de las infuencers cuenta con todo tipo de instalaciones de alto nivel: “Estamos super contentas y emocionadas”.

Las que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han dividido en dos partes diferenciadas su casa y han enseñado sus habitaciones. Además, desvelan cómo quieren decorarla, ya que actualmente se encuentra completamente vacía, y cómo se han repartido la nevera. ¡Dale al play y no te pierdas el recorrido completo, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Leila y Mar establecen las normas básicas de su convivencia