Los microdramas llegan a Mediaset Infinity

Mediaset Infinity da un paso adelante en su apuesta por ampliar su amplio catálogo de contenidos , que ofrece en abierto de manera gratuita, con la incorporación de los formatos verticales . La plataforma digital de Mediaset España ha sumado a su oferta la ficción vertical , uno de los fenómenos más relevantes del entretenimiento digital a nivel global con gran aceptación entre el público joven, con el estreno esta semana de seis microdramas .

Una noche, tres amigos y un secreto sellado por la muerte: este es el punto de partida de esta emocionante historia de venganza . Años después del fatídico suceso, la víctima de aquella noche regresa bajo otra identidad con un único objetivo en mente: vengarse.

Las series de producción turca ‘Nadie es inocente’, ‘La abogada de mi marido’, ‘No me olvides’, ‘Amores que dejan marca’, ‘El chico prohibido’ y ‘La vida secreta de mi vecina ’, que cuentan con capítulos de corta duración , están concebidas para un consumo vertical desde dispositivos móviles y acogen una estructura narrativa adaptada a las nuevas formas de consumo de vídeo. En las próximas semanas, Mediaset Infinity incorporará paulatinamente seis nuevos títulos a su catálogo de microdramas.

- ‘La abogada de mi marido’

Relato con una fuerte carga dramática centrado en la figura de Sedef, una abogada de éxito cuya vida da un giro inesperado cuando su marido, Özgür, es acusado del asesinato de su amante. Decidida a descubrir la verdad, Sedef decide defender a su esposo en los tribunales para vengarse. Sin embargo, a medida que avanza el juicio, se desvelan impactantes secretos del pasado.

- ‘No me olvides’

¿Quiénes son y qué les une? Estos son los interrogantes a los que tendrán que dar respuesta Leyla y Ferhat, quienes se despiertan sin memoria en una mansión cerrada con llave y bajo la vigilancia de una misteriosa corporación. Una cuenta atrás, extrañas evidencias y recuerdos fragmentados los impulsan a descubrir su identidad y el vínculo que comparten, acercándolos cada vez más a la verdad y al peligro en este adrenalítico thriller.

- ‘Amores que dejan marca’

Un complejo triángulo amoroso envuelve a los protagonistas de esta emocionante historia. Durante años, una rivalidad oculta ha estado latente entre tres amigas: Hande, Cansu y Eda. Sin embargo, cuando Hande anuncia que va a casarse con Kerem, un hombre aparentemente ‘perfecto’, el equilibrio entre las tres se rompe, ya que él ha mantenido romances con Cansu y Eda.

- ‘El chico prohibido’

Una relación con diferencia de edad. Un romance secreto. Un amor que escandaliza a todos. ¿Puede sobrevivir el amor cuando el mundo entero dice que no? Cuando Reyan, una mujer de 38 años, se refugia en un pequeño y apacible pueblo, lo último que espera es enamorarse de Uzer: un joven audaz y enérgico. Entre ambos surge la chispa que aviva una apasionado amor, que conllevará juicios, críticas y peligrosas consecuencias.

- ‘La vida secreta de mi vecina’

Decidida a comenzar su vida desde cero, Vivian, una bailarina, se muda a un nuevo apartamento. Su llegada al vecindario despierta el interés de Daniel, un hombre enigmático e inquietante que parece observar cada uno de sus movimientos. Encuentros secretos y noches cargadas de tensión acrecientan la atracción entre ambos, cuando Vivian descubre una faceta oculta de Daniel en esta historia de obsesión e intriga.