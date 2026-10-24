Mati Prats defiende a Leo Messi: "El Barça es más que un club menos para despedir a su mayor leyenda"

ElDesmarque de Cuatro 24 octubre 2026

El palo de Mati Prats al FC Barcelona por la ausencia de un homenaje como se merece a Leo Messi.

El palmarés de Leo Messi ha sumado un nuevo y prestigioso galardón al recibir este pasado viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en una ceremonia celebrada en Oviedo junto al resto de premiados. Allí se dio un baño de masas que contrasta con la ausencia de un homenaje en Barcelona ya que, más de cinco años después de su salida del club azulgrana, aún no ha podido despedirse de su afición en el Camp Nou. Por ello, Mati Prats, en su editorial en ElDesmarque de Cuatro, ha atizado al Barça por no haberle dedicado al mejor futbolista de su historia el homenaje que se merece. El presentador recuerda que la última imagen del argentino en el equipo culé siguen siendo sus lágrimas en una fría rueda de prensa lejos del cariño que los seguidores barcelonistas aún no le han podido dar en persona.

Leo Messi, Princesa de Asturias de los Deportes 2026 Messi, quien recogió el galardón de manos de la heredera de la Corona, afirmó este jueves, en una entrevista con EFE, que se siente "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por un reconocimiento que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha". Según el acta del jurado que le concedió el premio, Leo Messi es merecedor de la distinción por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos". En esa misma línea, la princesa Leonor destacó, durante la semblanza de los premiados, la "trayectoria irrepetible" de Messi. "Y si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono ha sido con las gestas deportivas", reflexionó Leonor, quien admitió desconocer "si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal". Doña Leonor recurrió a "una gran definición" de un exjugador del Sporting de Gijón para decir que "convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego".

Leo Messi recibe el premio Princesa de Asturias.