Manu Carreño y la derrota del Barça ante el PSG: "Reyes en España, pero príncipes en Europa"

Primera derrota del FC Barcelona esta temporada. El equipo blaugrana cayó ante el PSG en su visita a París (4-2), en un duelo igualado en el marcador hasta el tramo final pero en el que los franceses dispusieron de infinidad de ocasiones para aumentar su ventaja mucho antes. Se trata del primer revés en forma de resultados para los de Hansi Flick, que hasta ahora contaban todos sus partidos por victorias. Y llega, además, justo antes del Clásico ante el Real Madrid, lo que a su vez condicionó la alineación del técnico en el Parque de los Príncipes.

Este miércoles, en ElDesmarque de Cuatro, Manu Carreño ha hablado sobre esta primera derrota azulgrana del curso: "Nadie podía con este intratable Barça... hasta que se enfrentó al Paris Saint-Germain. Y es que se puede decir que hasta ahora el Barça está siendo el rey, o los reyes en España. Pero por ahora, los príncipes en Europa, porque el Paris Saint-Germain se resiste a entregar su corona", ha manifestado el presentador.

Eso sí, Carreño ha querido recalcar que Flick salió con varios suplentes en su alineación, condicionada no sólo por las bajas en la banda derecha sino también por el Clásico del próximo domingo y la exigencia de los últimos encuentros. "Es verdad que ayer reconoció Hansi Flick que había hecho la alineación condicionado, de alguna forma, por lo que llega el domingo, por el Clásico, empezando por dejar a Rodri en el banquillo. Así que hay que decir que antes del Clásico, ayer el Barça se llevó un revolcón en París", agregó el presentador durante su editorial, antes de dar paso al inicio del programa.