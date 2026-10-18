La queja de Mati Prats por los arbitrajes al Barça: "Todas las polémicas acaban cayendo del mismo lado"

ElDesmarque de Cuatro 18 octubre 2026

El editorial de Mati Prats en ElDesmarque de Cuatro sobre el saldo arbitral que favorece al Barça.

El Real Betis cayó ante el FC Barcelona por 2-5 en un encuentro que despertó muchas quejas entre el equipo y la afición locales con hasta tres jugadas clave en las que consideran que Ricardo de Burgos Bengoetxea les perjudicó. El club azulgrana mantiene su pleno de triunfos en LALIGA EA Sports pero Mati Prats, en su editorial en ElDesmarque de Cuatro, considera que siempre "tienen el viento a favor" a la hora de conocer para dónde caen todas las decisiones arbitrales. El presentador lo justifica con un dato del saldo arbitral de expulsiones en los últimos tiempos, muy favorable para el Barça en comparación con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, sus dos principales rivales en el fútbol español. Esto no evita el gran juego de los de Hansi Flick en este arranque histórico pero Mati Prats recuerda este dato que sorprende por la gran diferencia que beneficia al cuadro catalán.

Las quejas desde el Betis al partido contra el Barça Manuel Pellegrino estalló tras el encuentro contra el arbitraje de De Burgos Bengoetxea: "Siempre digo que el trabajo del árbitro es muy difícil y lo último que quiero es darle la responsabilidad del resultado. Para nada es así, pero hay dos jugadas dudosas y una la castiga y otra la premia. Perdemos nosotros, pero jugadas así que son de goles en partido de este calibre... Tenemos que responsabilizarnos de lo que hemos hecho bien y mal. No quiero excusarme en estas injusticias. Hay que sacar energía para salir adelante y mirar de frente a lo que viene". "Me pareció una actuación lamentable, sin criterio futbolístico. Tuvo incidencia en jugadas decisivas que decidieron absolutamente el partido. Dos equipos que se dedican a jugar al fútbol, Lamine hace un gran gol, tuvimos el 2-1 con Bellerín para ponernos en ventaja, luego el gol que nos anulan es mano del Cucho, pero porque el jugador del FC Barcelona le empuja desde atrás. Le pega en la mano pero si no le empuja el otro jugador no le da en la mano. En el otro gol lo pueden revisar ustedes. Le da a la altura de la cabeza y no hubo llamada al VAR. Y lo que decidió el partido fue la expulsión. Lamine Yamal lo provoca y Facundo respondió. Cualquier árbitro con criterio futbolístico llama a los dos jugadores, le muestra amarilla a cada uno, pero no puede perjudicar a un jugador porque respondió a una agresión. Ahí se terminó el partido", finalizó el chileno.

Pellegrini protesta a De Burgos Bengoetxea.