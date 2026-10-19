Manu Carreño se moja con las polémicas del Real Madrid: "Esto es roja, y esto también"

Manu Carreño se moja con la polémica. El presentador de ElDesmarque ha empezado el programa de este lunes en cuatro hablando del triunfo del Real Madrid ante el Sevilla FC y, concretamente, de la acción de Arda Güler ante Peque, en la que el turco propinó un codazo al sevillista sin que hubiera sanción de por medio. Luego, el propio Güler abrió el marcador para los blancos, agrandando aún más el enfado del cuadro andaluz, que se marchó del Santiago Bernabéu con un duro 4-1.
"Se avecina un clásico calentito el próximo domingo con la polémica del Betis-Barça y con la de ayer", arrancó Carreño durante su editorial de este lunes. "Bueno, para mí esto es roja. Ahora lo vemos con detalle. Igual que para mí esto es roja", declaró, mientras enseñaba imágenes del codazo de Güler y, posteriormente, de la polémica entrada de Kang In Lee sobre Fede Valverde en el derbi.
"Me puedo equivocar, como se equivocan los árbitros. Se equivocan más de lo que nos gustaría, mucho más de lo que nos gustaría, pero más allá de eso lo que sí que nos pone de acuerdo a todos es que si hay conspiración la hay para todos", añadió, antes de comenzar el programa y entrar en detalle.
El Real Madrid se impuso con solvencia (4-1) en la visita del Sevilla FC al Santiago Bernabéu para la novena jornada de LaLiga EA Sports, sumando su séptima victoria en la competición doméstica en el último encuentro liguero antes de visitar al Barcelona.
En la primera mitad, el equipo de Jose Mourinho cosechó una cómoda ventaja gracias a los tantos de Arda Güler, con la pierna izquierda, y Kylian Mbappé, después de una jugada personal. En la segunda, el francés sumó de penalti el segundo gol en su cuenta particular. Manu Bueno recortó distancias en el tramo final del encuentro, pero Diomande volvió a poner tierra de por medio.
El encuentro estuvo marcado, a su vez, por las jugadas polémicas. El Sevilla acabó indignado por el mencionado codazo de Arda Güler sobre Peque que no se señaló como tal cuando el marcador aún lucía 0-0. Luego, el propio Güler anotó el primero. Pero es que después, el cuadro sevillista pidió una falta y roja directa a Konaté sobre Ure que derivó en la acción del 2-0, obra de Mbappé, sin que el colegiado llegara a señalar nada en la dirección contraria. Por si fuera poco, también hubo bastante enfado con el polémico penalti sobre Mbappé, que acabó anotando el francés en una tarde plácida para los blancos pero, a su vez, también polémica. Todo ello en una noche que, curiosamente, arrancó con una pancarta en uno de los fondos del Santiago Bernabéu donde la hinchada blanca, promovida por el propio club, mostró una pancarta indignada con las palabras de Javier Tebas y, sobre todo, con los arbitrajes sufridos durante las últimas semanas, que consideran injustos y en su contra.