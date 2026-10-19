Manu Carreño se moja con las polémicas del Real Madrid: "Esto es roja, y esto también"

Manu Carreño se moja con la polémica. El presentador de ElDesmarque ha empezado el programa de este lunes en cuatro hablando del triunfo del Real Madrid ante el Sevilla FC y, concretamente, de la acción de Arda Güler ante Peque, en la que el turco propinó un codazo al sevillista sin que hubiera sanción de por medio. Luego, el propio Güler abrió el marcador para los blancos, agrandando aún más el enfado del cuadro andaluz, que se marchó del Santiago Bernabéu con un duro 4-1.

"Se avecina un clásico calentito el próximo domingo con la polémica del Betis-Barça y con la de ayer", arrancó Carreño durante su editorial de este lunes. "Bueno, para mí esto es roja. Ahora lo vemos con detalle. Igual que para mí esto es roja", declaró, mientras enseñaba imágenes del codazo de Güler y, posteriormente, de la polémica entrada de Kang In Lee sobre Fede Valverde en el derbi.

"Me puedo equivocar, como se equivocan los árbitros. Se equivocan más de lo que nos gustaría, mucho más de lo que nos gustaría, pero más allá de eso lo que sí que nos pone de acuerdo a todos es que si hay conspiración la hay para todos", añadió, antes de comenzar el programa y entrar en detalle.