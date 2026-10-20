Manu Carreño critica a los árbitros tras las últimas polémicas: "Al final vamos a señalar todos al realizador"

"Y además en LaLiga a escándalo semanal . Creo que viene bien en este clima en el que estamos, un poquito de humildad y sobre todo de autocrítica por parte de los árbitros , que no son los únicos culpables, pero es que al final me da la impresión de que vamos a acabar señalando todos al realizador ", agregó, en tono sarcástico.

"La selección española fue la mejor del Mundial. Fue la mejor porque ganó el título y lo demostró en el campo. Acaba de decir Fran Soto, el jefe de los árbitros, que el arbitraje español es el mejor del mundo también. Para ser el mejor del mundo solo se eligió a un árbitro español, Hernández Fernández, que solo pitó un partido, el Brasil-Haití, en el Mundial 2026", ha recordado Carreño, tirando de ironía: "El partido que todos querían pitar, se volvían locos por pitarlo".

Manu Carreño critica a los árbitros. Al presentador de ElDesmarque no le han gustado las palabras de Fran Soto , presidente del CTA, en las que ha presumido del nivel del arbitraje español tras varias semanas con polémicas constantes. Las últimas, con el Real Madrid beneficiado ante el Sevilla FC y el Barça , beneficiado ante el Real Betis .

Las palabras de Fran Soto que critica Manu Carreño

Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, defendió este martes que el nivel medio de los árbitros en España es el mejor del mundo y que "cualquier árbitro de Primera puede pitar cualquier partido".

"La temporada está yendo bien arbitralmente. Jugadas interpretables puede haber en cada partido, pero creo que el nivel medio de los árbitros en España es el mejor del mundo. Cualquier árbitro de Primera puede pitar cualquier partido. Desde el comité tenemos confianza en toda la plantilla de los árbitros españoles", señaló a la conclusión de una mesa redonda en la que participó en el I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo.

En cuanto al 'ruido' que rodea a las decisiones que toman los árbitros, declaró: "Tenemos que trabajar en lo nuestro. Y fuera de ahí cualquier club o entrenador tiene derecho a opinar lo que estimen conveniente. Respetamos las opiniones y tenemos que aislarnos de toda la presión mediática que a veces hay y dedicarnos a lo que sabemos, que es arbitrar. Tenemos desde el comité poner las herramientas al servicio del arbitraje para tener todas las posibilidades y la mayor formación para acertar".

"Nos intentamos aislar, trabajar y que nos valoren por nuestro trabajo. El nivel de los árbitros es bueno. Pasa todos los años, llegará un momento en el que se dirá que el nivel de los árbitros es el peor de siempre, lo tenemos asumido. Y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible y con mucha formación", añadió.

Previamente, en su intervención en el congreso, explicó que la meritrocaria, la transparencia y la cercanía son los tres principios básicos desde su llegada. En lo que respecta al primer aspecto, indicó: "Es necesaria la cercanía entre lo árbitros y el resto de actores del fútbol. Muchas veces el estamento se catalogó como cerrado y endogámico y uno de nuestros principios y objetivos es mostrarnos como somos, tenemos que abrirnos al mundo. Somos atletas, personas normales con sus problemas familiares, con sus situaciones particulares".