Manu Carreño y el sorprendente bajón de Vinícius: "Dicen que este no es Vinícius"

Vinícius sigue sin arrancar. El brasileño, que no podrá jugar en LaLiga hasta que cumpla su sanción de cuatro partidos, fue titular este miércoles por la noche en el Santiago Bernabéu ante el RB Leipzig en la tercera jornada de la Champions League, pero su rendimiento volvió a ser muy pobre. Las estadísticas no engañan: suma dos partidos seguidos con 0 regates. Apenas un gol y tres asistencias en este tramo inicial de temporada, en el que Yan Diomande sigue ganándole terreno y en el que las críticas desde la grada del Real Madrid son cada vez más evidentes.

Este jueves, en ElDesmarque de Cuatro, Manu Carreño ha repasado la situación del extremo durante su editorial inicial tras la goleada blanca ante el Leipzig: "Victoria ayer del Real Madrid en el Bernabéu. Pleno de triunfos en la Champions con un Vinícius que fue titular pero que no pasa por su mejor momento. Lo sabe y lo dijo Ancelotti en la concentración cuando estuvo con Brasil, lo ha dicho Mourinho en varias ocasiones, lo han dicho sus compañeros. Ayer el último en hacerlo también fue Mbappé", recordaba el presentador.

"Dicen que está triste y además pasa por esa relación difícil con el Bernabéu, que le pita más que le aplaude y que incluso mostró cierta indiferencia cuando le cambiaron. No le sale nada en lo futbolístico. Y todos saben en el Real Madrid que llegará a recuperar de nuevo su mejor versión, pero hoy por hoy los madridistas dicen que este no es Vinícius", agregó Carreño, en relación a su vez con esos rumores que circulan en las redes sociales de que no es la misma persona que antes del Mundial, algo que evidentemente no tiene ninguna base.