Mati Prats mete presión a José Mourinho ante la visita del Real Madrid al Barça: "Se la juega en el Camp Nou"

ElDesmarque de Cuatro 23 octubre 2026

El editorial de Mati Prats ante el Clásico del Camp Nou en el que el Real Madrid llega a seis puntos.

El mundo del fútbol pondrá su foco este domingo en el Camp Nou con el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada con el morbo añadido del regreso de José Mourinho al estadio azulgrana. El técnico portugués busca que el conjunto blanco siga enganchado al liderato de LALIGA EA Sports y no irse a los nueve puntos en caso de derrota con una alineación con la que aún tiene dudas en torno a la intención con la que saldrán al terreno de juego. La imagen del equipo madridista ha mejorado en los últimos encuentros con la duda de si esto bastará para afrontar el choque ante un Barça que, a pesar de la derrota del martes en el Parque de los Príncipes, llega lanzado por su pleno de triunfos en España. Mati Prats, en su editorial de ElDesmarque de Cuatro que puedes ver en el vídeo que se ofrece a continuación, duda del luso y de si saldrá a ganar o a no perder en un envite en el que se la juega.

El Real Madrid busca no decir prácticamente adiós a LALIGA EA Sports en el Clásico Y es que el Real Madrid llega al Clásico del Camp Nou a seis puntos del Barcelona al contar los azulgranas todos sus partidos en LALIGA EA Sports por victorias y con los dos pinchazos merengues en las visitas al Real Betis y el Atlético de Madrid, los otros dos equipos que ocupan plazas Champions. La victoria colocaría a los blancos a tres puntos apretando mucho el liderato, mientras que el empate les dejaría en una situación aún complicada y la derrota podría significar prácticamente decir adiós al título a pesar de estar aún en el mes de octubre. El Barça ha puesto velocidad de crucero en España y no sólo suma nueve victorias en nueve partidos, sino que los números anotadores también asustan. Los de Hansi Flick acumulan 39 goles a favor y nueve en contra, lo que da una media de casi cuatro goles y medio por partido en contraste con los 16 menos anotados por los de José Mourinho con los mismos encajados.

José Mourinho en el derbi del Metropolitano