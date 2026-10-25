Mati Prats celebra el perdón de Julián Álvarez al Metropolitano: "Vuelves a sonreír delante de tu gente"

Tras la victoria por 1-0 ante el Deportivo en la que se reencontró con un gol liguero en casa casi un año después, el ariete habló en Movistar+ para pedir perdón a su afición reconociendo que entiende su enfado . Unas palabras que pronunció emocionado y a las que ha reaccionado Mati Prats con su editorial en ElDesmarque de Cuatro aceptando estas disculpas del argentino para pasar página.

El pasado verano estuvo marcado en el Atlético de Madrid por la situación de Julián Álvarez buscando equipo tras sus palabras durante el Mundial en las que solicitó públicamente salir del club rojiblanco mientras este le cerraba las puertas del Barça. El mercado acabó con el jugador aún en la plantilla colchonera entre el malestar de la afición , recibiéndole con unos silbidos que la Araña ha ido rebajando poco a poco mejorando su nivel sobre el campo hasta su perdón público de este sábado .

Fue en zona mixta, tras acabar el duelo ante el Dépor como el mejor de los suyos, cuando Julián Álvarez tomó la palabra para este mensaje que ha marcado un antes y un después en la temporada colchonera: "Primero de nada, me gustaría decir unas palabras. Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial . La verdad es que fueron una equivocación por mi parte tanto por las formas como por el momento y, sobre todo, entiendo a la gente por el enojo".

"Yo también como hincha me hubiera enojado y más por cómo me han apoyado siempre durante todos estos años y estas últimas semanas que han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho. Ahora, tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando mi rendimiento junto a todo el equipo, que también les quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Así que, a trabajar porque tenemos cosas muy importantes con el equipo", finalizó el argentino.

Poco después, también en Movistar+, Diego Pablo Simeone celebraba estas declaraciones reafirmando su apoyo al jugador: "Siempre soy muy respetuoso para la gente que pide perdón porque no es fácil pedir perdón. Si lo ha hecho me alegro mucho por él, seguramente él se sentirá muy en paz. Él mismo por declarar lo que declaró y porque cuando uno dice este tipo de declaraciones las siente. Desde el lado del jugador, contentísimo ya por el partido de Alemania, que fue muy bueno. Hoy estuvo de nuevo en el nivel superior que no estuvo acostumbrado gran parte de la temporada pasada. Lo necesitamos si el club quiere llegar al lugar donde los hinchas sueñan. Lo necesitamos a Julián Álvarez muy bien".

En el vestuario siempre han estado con Julián Álvarez y así lo confirmó Jan Oblak sobre el mismo terreno de juego preguntado por su gol: "Está claro que es muy importante que marque Julián y que marque cualquiera pero estoy feliz por él. Está dando el máximo de sí mismo, mucho esfuerzo, y estoy seguro que poco a poco se va a ganar a la gente otra vez porque es un gran jugador, ya lo ha demostrado y está de camino a demostrar otra vez lo que es capaz de hacer. Está claro que lo necesitamos en la mejor forma posible".

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