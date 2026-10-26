Sergio , de ‘La isla de las tentaciones’ , ha querido abrirse en canal con todos sus seguidores, a través de ‘Mi momento’ , para que conozcan la historia de su vida al completo. Por ello, ha hablado claro sobre el momento límite en el que se sumió en una gran “tristeza” . El influencer cuenta todos los detalles y explica las razones por las que atravesó esta delicada situación. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en el capítulo completo !

El creador de contenido ha tenido que enfrentarse a algunas situaciones complicadas desde que era muy joven, haciéndole caer “en una tristeza que no entendía”. Sin embargo, nunca quiso que nadie de su entorno estuviese al corriente de lo que le estaba sucediendo por lo que tomó la decisión de “buscar ayuda psicológica” sin que su madre lo supiese.

El policía ha explicado el revés que se llevó a nivel familiar por el que comenzó a entrar en un “pozo” del que “quería salir” y las consecuencias que esto tuvo para él: “Me volví una persona más introvertida de lo que soy”. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa el motivo por el que llegó a este extremo y se sincera por completo: “Fue una situación muy difícil”.

El participante de ‘LIDLT’ habla de su “trauma” tras su primera relación