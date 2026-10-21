Lucía Sánchez ha querido aclarar, de una vez por todas, una de las grandes dudas que ha surgido entre sus seguidores respecto al proceso de inseminación artificial que ha comenzado. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su decisión de ser madre sin Pablo . Muy honesta después de los comentarios que ha recibido, se abre en canal para contar todos los detalles, en exclusiva, para ‘Un nuevo comienzo’. ¡No te pierdas el capítulo completo en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido tiene muy claro que sus seguidores están deseando saber “el chisme” que hay detrás de este importante paso que ha dado. Consciente de que, a veces, puedan pensar que se le “ha ido la cabeza”, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ habla claro sobre la situación en la que se encuentra y por la que ha decidido ser madre en solitario.

Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha explicado los detalles de este escenario, sino que también se ha sincerado sobre su situación sentimental y ha aclarado si sigue con Pablo. Cansada de las especulaciones que aseguran que es “normal que la deje” tras haber tomado esta decisión, la gaditana se confiesa. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en Mediaset Infinity!

MÁS NOTICIAS