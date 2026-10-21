Lucía Sánchez no puede estar más feliz de embarcarse en el proceso inseminación artificial que llevaba esperando tantos años. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela las características físicas del donante que ha elegido . La andaluza lo cuenta todo a través de ‘Un nuevo comienzo’ : desde su raza o su color de pelo hasta su altura . ¡Dale al play y descúbrelo, en el capítulo completo , disponible en Mediaset Infinity!

“Tenemos la parte genética y las características del donante”, comienza anunciando frente a las cámaras. Ahora que, por fin, ha comenzado a hormonarse para poder tener un hijo en solitario, la creadora de contenido ha contado cómo es el procedimiento de seleccionar los aspectos que prefiere que tenga la persona elegida para ser su donante: “Me han pasado un documento donde eliges la raza, el color de pelo, de los ojos, la altura y todo eso”.

A pesar de que lo primero que miran es “la compatibilidad genética” ya que, como ella misma asegura, lo principal es “tener más asegurado que el bebé salga sano”, la exparticipante de ‘Gran Hermano VIP’ tiene muy claras sus preferencias. La gaditana confiesa la edad y el color de los ojos de esta persona: ¿Le ha visto la cara?

¿Quiere conocer la influencer a su donante?