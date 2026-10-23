Paula Lily , participante de ‘La isla de las tentaciones’ , se ha sentado frente a las cámaras de ‘Mi momento’, de mtmad, y se ha abierto en canal sobre uno de los episodios más complicados de su vida. La alemana se emociona al hablar del fallecimiento de su padre y explica cómo vivió esta delicada situación siendo tan solo una niña. Descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity.

“Es un tema que no llevo bien”, comienza diciendo la creadora de contenido. La influencer asegura que es algo que puede hablar, pero que siempre se le “viene a la mente” en “momentos de bajón”. “Falleció cuando yo tenía cinco años, ha sido una persona increíble”, desvela. Paula cuenta que su padre tuvo un cáncer de pulmón que le diagnosticaron dos años antes de fallecer: “Estuvo con quimioterapia, pero no bastó”.

Pero la creadora de contenido no ha querido hablar únicamente de los recuerdos que tiene de “ir al hospital” o de que los fisioterapeutas acudiesen a su casa, sino que también ha contado algunas anécdotas sobre su infancia con él. “Tengo muchísimas fotos con él”, afirma y tiene muy claro que es el “ángel” que la protege. La influencer se ha sincerado como nunca frente a las cámaras con sus seguidores, en Mediaset Infinity.

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