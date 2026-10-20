Fani Carbajo llega para revolucionar ‘En todas las salsas’ contando más detalles del episodio que vivió con un cantante mundialmente conocido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ saca a la luz los mensajes que se intercambió con Jason Derulo . La influencer ha ampliado algunos aspectos al respecto y desvela el contenido de su conversación . ¡Dale al play y no te lo pierdas, en exclusiva, en el capítulo completo !

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se sentaba en el plató hace un año y hablaba, por primera vez, sobre la historia que había tenido con el cantante. La creadora de contenido explica que después de verla con una amiga, en un concierto, Jason quiso conocerla “en persona” y que las “invitó a cenar”. Pero esto no se quedó aquí, sino que dio un paso más allá y les propuso “ir a una fiesta en su hotel”.

A partir de ahí, los colaboradores del programa se han metido por completo en la situación, recreando la conversación de la influencer con el cantante. Fani Carbajo confiesa la respuesta que le dio tras esta proposición, algo que ha dejado completamente fuera de juego a los presentes en plató: “Es de las mejores historias que he escuchado en los 120 programas que llevamos”.

“Te vio desde el escenario y se enamoró de ti”, asegura Pedro Jota. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’, que se estaba en una relación con Christofer Guzmán en este momento, aclara si llegó a pasar algo con el cantante. Además, desvela que Jason Derulo estaba muy interesado en ella: “Me dijo que me pagaba los vuelos”.

Después de dejar sin palabras a los colaboradores del programa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ mira a cámara y le manda un mensaje al cantante. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

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