Naomi Asensi da todos los detalles de sus citas con Gerard y revela qué decisión han tomado para "no estropear" su vínculo

Naomi Asensi y Fani Carbajo son las invitadas de esta semana en 'En todas las salsas' y el programa está disponible al completo de forma gratuita en Mediaset Infinity. En la sección de la entrevista, Alba Carrizo le ha pedido a la ganadora de 'GH DÚO' que aclare uno de los temas que más curiosidad suscitan a sus seguidores, el de su relación con Gerard Arias .

Naomi ha admitido que sí que estuvieron teniendo citas en invierno y que hubo mucha química entre ellos. Ha desvelado que la primera cita fue en un restaurante italiano y que en la segunda hicieron una excursión a la nieve de la que ella no compartió fotos hasta semanas después para no despertar sospechas entre sus seguidores, pues él sí que subió stories a Instagram de aquel día.

Ha explicado que dejaron de tener citas porque él se fue a 'Supervivientes' a concursar y que cuando regresó a España ella estaba quedando con otra persona. Recientemente han vuelto a hacer muchos planes juntos, pero ha querido subrayar que solo en calidad de amigos porque han decidido conjuntamente que lo mejor es no dar pasos en su relación y ser tan solo amigos para "no estropear" el vínculo tan bonito que tienen.

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