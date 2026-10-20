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En todas las salsas
En todas las salsas20 octubre 2026

Naomi Asensi da todos los detalles de sus citas con Gerard y revela qué decisión han tomado para "no estropear" su vínculo

La ganadora de 'GH DÚO' ha revelado cuál es la realidad de su relación con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' en su visita a 'En todas las salsas'
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Naomi Asensi y Fani Carbajo son las invitadas de esta semana en 'En todas las salsas' y el programa está disponible al completo de forma gratuita en Mediaset Infinity. En la sección de la entrevista, Alba Carrizo le ha pedido a la ganadora de 'GH DÚO' que aclare uno de los temas que más curiosidad suscitan a sus seguidores, el de su relación con Gerard Arias.

Naomi ha admitido que sí que estuvieron teniendo citas en invierno y que hubo mucha química entre ellos. Ha desvelado que la primera cita fue en un restaurante italiano y que en la segunda hicieron una excursión a la nieve de la que ella no compartió fotos hasta semanas después para no despertar sospechas entre sus seguidores, pues él sí que subió stories a Instagram de aquel día.

Ha explicado que dejaron de tener citas porque él se fue a 'Supervivientes' a concursar y que cuando regresó a España ella estaba quedando con otra persona. Recientemente han vuelto a hacer muchos planes juntos, pero ha querido subrayar que solo en calidad de amigos porque han decidido conjuntamente que lo mejor es no dar pasos en su relación y ser tan solo amigos para "no estropear" el vínculo tan bonito que tienen.

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