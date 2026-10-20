Fani Carbajo revela el verdadero motivo por el que está distanciada de Adara Molinero

Fani Carbajo ha acudido como invitada a 'En todas las salsas' - el programa está disponible al completo en Mediaset Infinity - tras someterse a un lip lift para defenderse de las críticas que ha recibido a raíz de esta intervención y, de paso, ha contado que está planteándose adoptar un hijo junto a su pareja y que se alegra mucho por Adara Molinero, que ha conseguido quedarse embarazada .

Al hablar de su alegría por Adara, ha desvelado que su amistad está pasando un bache y que se encuentran distanciadas. A los colaboradores de 'En todas las salsas' les ha sorprendido esta información porque Fani fue la persona que le recomendó a Adara ir a una clínica de fertilidad cuando tuvo problemas para quedarse embarazada y estaban unidas desde que se reconciliaron el año pasado en 'Supervivientes All Stars'.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado que la razón por la que la hija de Elena Rodríguez ha decidido poner distancia entre ellas es que le molestó que Fani no la defendiera en Instagram ante el comentario de una seguidora que dijo que le parecía un gesto feo por parte de Adara no haber ido a la boda de su amiga para acudir a de '¡De viernes!'.

"Yo contesté a esa seguidora: '¿Y qué quieres que haga?'. Y Adara quería que la defendiera", ha explicado Fani, que considera que no actuó mal y que su respuesta a esa seguidora fue correcta. Pese a su distanciamiento, cuando se enteró de que había conseguido quedarse embarazada, el escribió para darle la enhorabuena, aunque no ha recibido respuesta.

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