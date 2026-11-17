Kico Sampol ha decido, por fin, enseñar sin tapujos su hogar, algo por lo que le han preguntado mucho sus seguidores. Después de desvelar su nivel de estudios , el participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su impresionante casa . El influencer enseña todos los detalles de su cocina abierta, su gran jardín y su vestidor , en exclusiva para ‘Mi momento’ . ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el capítulo completo , ya disponible de Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha explicado que vive muy cerca de su padre y de su hermana: “Somos vecinos y hemos hecho puertas para poder comunicarnos entre nosotros”. De esta manera, el mallorquín puede estar siempre conectado con su familia y, además, disponer de algunas de sus estancias favoritas en casa de su padre, como su gimnasio o su gran sala de cine: “Me pongo en el sillón que se tumba, me pongo una peli y me quedo frito”.

Además, Kico ha contado cómo logró comprar esa casa, con tan solo 22 años, y desvela todos los detalles de este proceso. El participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha recorrido cada rincón de su espectacular casa, desde la cocina abierta hasta su jardín con piscina y zona en la que realizan eventos. El influencer no ha tenido ningún reparo en enseñar sus objetos más preciados.

Así es la habitación de la hija de Kico: con tocador profesional