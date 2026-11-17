Todo apunta a que una de las grandes guerras mediáticas de los últimos años ha llegado a su fin. Ivana Icardi se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para contar todos los detalles sobre su acercamiento con Adara Molinero. La que fuera concursante de ‘Supervivientes All Stars’ llega directamente desde Honduras para explicar cómo está la situación entre ellas y opina sobre su embarazo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

Las creadoras de contenido han protagonizado numerosos cruces de declaraciones en las que se dedicaban duras palabras que no hacían presagiar que este contencioso pudiera llegar a su fin. Tanto Adara Molinero, en su propio videopodcast, en el que hablaba sin tapujos sobre la argentina, como Ivana, que se sinceraba sobre lo que piensa de la madrileña, ninguna de las dos ha ocultado lo que siente por la otra.

Ahora que ha pasado el tiempo, la que fuera concursante de ‘Supervivientes All Stars’ llega al programa para contarlo todo sobre el estado actual de su relación. La influencer confiesa que ella dio el primer paso para que esta situación cambiase: “Fue dar el brazo a torcer”. La argentina ha explicado que los niños “se aman” y que la habló “directamente” para que su hijo acudiese al cumpleaños de su pequeña.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha confesado cómo fue el evento y, además, ha sacado a la luz otro episodio en el que volvieron a coincidir. La creadora de contenido ha opinado sobre el embarazo de Adara y desvela si la ha felicitado por ello.

Ivana Icardi le dedica unas palabras a Adara Molinero tras su acercamiento

Ivana Icardi ha mirado directamente a las cámaras de ‘En todas las salsas’ para dedicarle unas palabras a Adara Molinero y enviarle un mensaje. A pesar de que los colaboradores del programa le recuerdan que ambas se han dicho cosas, ella se mantiene firme: “Yo no voy a remover mierda”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado!

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