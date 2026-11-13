Irini (‘LIDLT’) se sincera sobre su dura infancia: “Mi padre la convirtió en un infierno”

Irini Jannoulis protagoniza la nueva entrega del Vlog 'Mi Momento'. La soltera de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre su dura infancia, una etapa en la que su padre fue "muy importante" pero también el culpable de que en parte se convirtiera en un "infierno". Eran "uña y carne" pero empezó a meterse en un mundo "turbio" y acabó por separarse de su madre primero y desaparecer después.

"He vivido escenas muy fuertes", recordaba Irini muy emocionada. Nos contaba que desaparecía durante días, que le dejaba en una clase extraescolar y tardaba horas en recogerle: "Se iba a algún bar y se olvidaba de mí".

Tras la separación, sus padres tenían custodia compartida pero él le dejaba "sola" en casa con su hermano pequeño. Ella llamaba al número que le dejaba: "Se iba a bares y yo llamaba pero nadie me contestaba".

"No sabíamos si estaba vivo"

Todo cambió un viernes, su madre les llevó a casa de su padre y respondió una mujer, contándoles que había comprado esa casa. No supieron nada de él, ni les felicitaba en su cumpleaños: "No sabíamos si estaba vivo (...) Para mí era imposible creer que había desaparecido".

Años después, Irini lo encontró en Facebook, intentó contactar con él pero él no aceptó su solicitud. Y, de repente, le apareció como sugerencia en Tik Tok. En ese momento sí entablaron contacto: "Estaba contenta porque era recuperar una figura que me había faltado toda mi vida".

Un mes después dejó de saber de él y acabó por mandarle un audio contándole que había hecho una cosa "muy mala". En ese punto, por recomendación de su psicóloga, se alejó.