Mediaset Infinity ha estado presente en la puesta de largo de la ficción: los posados del reparto, los momentos de la presentación y las declaraciones de todos los presentes pueden verse en siguiente vídeo.

Lucía Jiménez y Alfonso Bassave, que encabezan el reparto, han estado acompañados por Carmen de la Vega, Edith Martínez-Val, Paloma Stewart y Álex Medina. Junto a ellos han participado en la presentación Ghislain Barrois , director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, y Víctor García , director general de Unicorn Content.

'Marusía. Vientos de Honor' ha desembarcado este martes en el FesTVal de Vitoria . La nueva serie de Mediaset España , que llegará próximamente al prime time de Telecinco , ha sido presentada ante los medios con parte de su reparto y sus responsables.

Una serie diferente que se adentra en el mundo de la Armada

'Marusía. Vientos de Honor' asume por primera vez en televisión el desafío de acercarse al entorno de la Armada Española. La ficción busca mostrar sus valores, su funcionamiento y la forma de vida de quienes forman parte de ella a través de una historia que combina drama, intriga y emoción y que ha contado con el asesoramiento de la propia Armada para dotarla de realismo y verosimilitud.

Durante la rueda de prensa, Ghislain Barrois ha explicado por qué Mediaset España ha apostado por explorar este nuevo universo. "El género profesional nos gusta. Las series profesionales han dado muchas alegrías a Telecinco: periodistas, médicos, comisarios y ahora militares", ha señalado.

"Teníamos contacto con la Armada y nos parecía fascinante retratarla", ha añadido Barrois.

Víctor García también ha puesto el foco en el trabajo realizado para acercarse a este entorno: "Queríamos mostrar sus valores, sus jerarquías y sus códigos". El director general de Unicorn Content ha resumido el planteamiento de la ficción como "un thriller de investigación militar y una serie de crecimiento, de juventud a la madurez".

Un rodaje marcado por el realismo

Adentrarse en el mundo de la Armada ha supuesto también un importante trabajo de preparación. La producción ha rodado en más de 60 localizaciones y los intérpretes han recibido formación para familiarizarse con los códigos militares y trasladarlos a sus personajes.

Lucía Jiménez, que interpreta a Teresa Ibarra, comandante directora de la Escuela Naval Militar, ha destacado durante la presentación la singularidad de la experiencia: “Es una serie única que habla de este entorno. Parecía que estábamos haciendo un documental”.

La actriz ha explicado además que durante el rodaje utilizaron uniformes de la propia Armada. Parte de la ficción se ha grabado en la Escuela Naval Militar de Marín y la producción también ha recorrido Vigo y sus alrededores, otros puntos de Pontevedra y las Rías Baixas.

Alfonso Bassave, que interpreta al teniente coronel Jorge Carvajal, ha definido la experiencia de adentrarse en este universo como “un viaje fascinante”.

Paloma Stewart habla de su parecido con la princesa Leonor

Entre las curiosidades que ha dejado la presentación también ha aparecido el nombre de la princesa Leonor, que realizó parte de su formación militar en la Escuela Naval de Marín, el mismo entorno en el que transcurre buena parte de 'Marusía. Vientos de Honor'.

A ello se suma el parecido físico que muchos han encontrado entre Paloma Stewart y la princesa Leonor, especialmente al ver a la actriz caracterizada como Carmela Baltar, una de las aspirantes de primer curso de la ficción.

"Me han dicho mucho que me parezco a ella uniformada", ha reconocido Stewart durante la rueda de prensa.

La actriz ha hablado más a fondo ante las cámaras de Mediaset Infinity sobre este comentado parecido y ha contado cómo ha vivido las comparaciones con la princesa Leonor.

El equipo de 'Marusía' cuenta sus sensaciones en el FesTVal

La presentación también ha permitido conocer cómo vive el equipo el momento de mostrar finalmente la serie. Víctor García ha compartido la ilusión de Unicorn Content por poder presentar el proyecto en el FesTVal de Vitoria, mientras que Ghislain Barrois ha explicado qué hace diferente a 'Marusía' respecto a otras ficciones por su aproximación al mundo militar.

Lucía Jiménez ha hablado de los nervios ante el estreno, y Álex Medina, Edith Martínez-Val, Paloma Stewart y Carmen de la Vega han contado cómo ha cambiado su percepción del mundo militar después de participar en la serie.

Alfonso Bassave, por su parte, ha revelado qué le ha aportado personalmente formar parte de este proyecto.

Dale al play al vídeo para ver cómo ha sido la presentación de 'Marusía. Vientos de Honor' en el FesTVal de Vitoria, los posados del reparto y todas las declaraciones de sus actores y responsables.

Así es 'Marusía. Vientos de Honor'

La historia comienza con un nuevo curso en la Escuela Naval Militar de Marín marcado por la muerte de una alumna durante el curso anterior. Teresa Ibarra, recién nombrada comandante directora de la Escuela, tendrá que investigar las circunstancias de lo ocurrido junto al teniente coronel Jorge Carvajal, con quien comparte un complicado pasado.

En paralelo, Carmela, Jahzara y Renata, tres jóvenes procedentes de entornos diferentes y con distintas motivaciones, ingresarán en la Escuela y se enfrentarán a las exigencias académicas, la jerarquía, la disciplina y los retos personales de esta nueva etapa.

Producida por Mediaset España en colaboración con Unicorn Content y con el apoyo de CTV, 'Marusía. Vientos de Honor' es una creación de Ignacio del Moral, Begoña Álvarez y Laura Belloso y llegará próximamente al prime time de Telecinco.