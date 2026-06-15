Madres: desde el corazón 15 junio 2026

Claudia Rodríguez, la pareja del futbolista Marc Cucurella descubría en 'Madres: desde el corazón' el lado más familiar del nuevo jugador del Real Madrid

Claudia Rodríguez, la pareja del futbolista Marc Cucurella, desvelaba en el programa 'Madres: desde el corazón', el lado más íntimo de su familia, el papel menos conocido del nuevo fichaje del Real Madrid y su faceta como madre de tres hijos y uno de ellos con diagnóstico de autismo. Un testimonio que la mujer del futbolista daba a Cruz Sánchez de Lara en una profunda entrevista. Detrás de todo lo que rodea al fútbol profesional y la repercusión mediática en torno a la carrera de Marc Cururella, hay mucho más. Para hablar de su vida familiar, cómo se conocieron y, lo que es más importante, su papel como padre, su pareja Claudia Rodríguez describía esa figura del que era defensa en el Chelsea F. C cuando sale del terreno de juego.

"Él es el favorito. Papi es papi", indicaba la joven influencer que es también diseñadora de moda y bailarina de ballet. Describiéndole a él como un padre entregado y cariñoso, Claudia se ponía especialmente sensible al hablar de Mateo, "la debilidad de Cucurella". Cómo se tomó Cucurella el diagnóstico de su hijo Mateo En un ejercicio de honestidad, Claudia contaba cómo ella y el futbolista descubrieron lo que le pasaba a su hijo Mateo. Su camino hacia la aceptación comenzó mucho antes de que los médicos les dieran el nombre de lo que le ocurría al pequeño. "Me di cuenta que mi hijo era autista antes de recibir un diagnóstico. Hasta entonces lo pasamos muy mal", confesaba la joven en esta entrevista. Todo aquello lo recuerda la influencer como una etapa muy dura, un periodo de muchas incertidumbres y el temor de no estar a la altura como padres. Una prueba de fuego para cualquier pareja y que a ellos también les afectó. "Lo pasamos muy mal. Fue muy duro", reconoce, aunque siempre hicieron equipo. "Esto te puede separar o unir porque es un tema muy complicado y a nosotros nos unió muchísimo", confesaba.

Claudia Rodríguez, en su entrevista con Cruz Sánchez de Lara para 'Madres: desde el corazón'

El diagnóstico de Mateo lo supieron a ciencia cierta en 2022. Y, lejos de hundirles les hizo entregarse en cuerpo y alma en esta lucha que llevan juntos. Para el futbolista de la selección española, el pequeño "es su debilidad", "lo primero de todo" y afirma que es un tema muy sensible y que cada vez que lo habla abiertamente, este se emociona. La verdadera personalidad de Cucurella Lejos de la presión de los terrenos de juego, la figura de Marc Cucurella en la intimidad de su hogar es como el bálsamo perfecto para la familia. Claudia Rodríguez lo define como "el cuarto niño de la casa" por sus ganas siempre de broma y tener un carácter alegre y desenfadado. "No tiene más secreto. Es así. Todo son bromas. No te puedes enfadar con él. No puedes hablar de cosas serias con él", reconoce y que esa alegría que desprende "engancha" y hace que todo siempre sea más fácil. Un camino que ha hecho casi en volandas desde que se conocieron casualmente, tal como confesaba en esta entrevista.

Cucurella, más allá del terreno de juego: pareja divertida y padre entregado