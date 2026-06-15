Kara Sevda 15 junio 2026

En películas y series todo está cuidado al detalle, también en 'Kara Sevda', donde los looks y estilismos de Nihan nos ayudan a conocerla un poco mejor

'Kara Sevda' se convirtió en un fenómeno por muchos motivos, por la historia que contaba, por la manera de hacerlo, pero también por sus protagonistas. No solo por la química que tenían entre ellos, que era uno de los puntos fuertes de la historia, también por cómo estaban creados y cómo su forma de ser y de sentir quedaba reflejada en sus gestos y también en sus looks.

Kemal y Nihan, la pareja y protagonistas de 'Kara Sevda'

Esto es especialmente notable en el caso de Nihan, a quien daba vida la actriz Neslihan Atagül. La belleza de la intérprete es innegable, pero también que puso toda su energía en dar vida a una joven que, sin darse cuenta, se convertiría en todo un icono de moda y estilo. Nihan es artista y para ella la estética es importante, también a la hora de peinarse, vestirse y maquillarse, algo que queda claro a lo largo de toda la serie. Analizamos los looks y el armario de Nihan Sezin La imagen de Nihan es importante y por eso el equipo no quiso dejar ninguno de sus looks al azar. Todos están pensados con cuidado, todos ellos reflejan en parte quién es Nihan, pero también de dónde viene. Tanto si apuesta por looks más desenfadados como por otros más elegantes, siempre está claro que proviene de una familia acomodada porque las prendas que luce transmiten cierto refinamiento que no se adquiere, se nace con él. Esto no quiere decir que siempre luzca igual, ni mucho menos. A lo largo de las dos temporadas de la serie, la protagonista lleva el cabello recogido de diferentes formas, ya sea con una coleta alta y cabello liso o con un semirecogido y cabello ensortijado. Lo ha llevado con un moño bajo y pulido o en un recogido messy, porque cada acontecimiento requiere un look acorde.

La imagen de Nihan en 'Kara Sevda' con un recogido

No obstante, lo más habitual es que Niham lleve el cabello suelto, ya sea ligeramente ondulado o completamente liso, con la raya en medio o dejando que quede a un lado. Estos cambios de estilismo no solo se adaptan a las citas que la joven tiene en pantalla, también al paso del tiempo, pues la serie recorre varios años de la vida de los protagonistas, que maduran ante la atenta mirada de la audiencia. El maquillaje es otro de los aspectos fundamentales del personaje, puesto que siempre se deja ver impecable, siempre va perfectamente maquillada, salvo cuando ha llegado el momento de retirarse a dormir. Esto es, una vez más, una cuestión cultural, se ha criado en una familia pudiente, lo que hace que sea consciente que de ella se espera que siempre luzca como tal. Sofisticada y elegante, un maquillaje que casi siempre apuesta por la naturalidad, con tonos nudes y apariencia fresca. Esto es toda una suerte para los espectadores que pueden ver la serie tomando notas de algunos de los looks que elige y por los que parece que no ha pasado el tiempo (no todos, claro está). En muchas ocasiones, ese estilo clásico y atemporal de las familias de clase alta juega en su favor y hace que se puedan ver los looks de la joven y sentirlos tan actuales como en su momento.

La actriz se decanta por el cabello suelto en la mayor parte de las escenas de 'Kara Sevda'

Las claves del armario de Nihan Sezin Esto en parte se debe a la elección de prendas clásicas, pero también básicas. No se han escogido diseños transgresores o de última tendencia, sino cortes sencillos y atemporales que permiten ser combinados con otras prendas para crear distintos looks. Tops ajustados y de cuello vuelto, chalecos sencillos y en varios colores, pantalones de cintura alta, trajes de chaqueta, vestidos de corte bohemio… La combinación de colores también nos lleva a pensar en esos looks más clásicos, aunque en esta ocasión sí que se permite llevar algunos tonos más atrevidos. Le da una oportunidad a los rojos y los azules, pero también a los mostaza, perfectos con su melena oscura. Combina los blancos con los negros y, sobre todo, apuesta por los tonos tierra, desde los beis más tradicionales a los marrones. No descuida los complementos, ni cuando se trata de abrigos largos o chaquetas oversize, ni cuando hablamos de complementos. Discreta en cuanto a joyas, en alguna ocasión sorprende con algo un poco más llamativo, como un bolso o un sombrero, sin embargo, son sus zapatos los que se llevan la palma, apostando casi siempre por los tacones, aunque las veces que lleva deportivas las luce con el mismo estilo.

Del vaquero casual al más sofisticado: el estilo de Nihan Sezin en 'Kara Sevda'