La hoguera en la que Melyssa Pinto destrozó a Tom Brusse: "Para mí has muerto"

LIDLT 15 junio 2026

Hay hogueras de confrontación que ya son parte de la historia de 'La isla de las tentaciones' y la de Melyssa Pinto y Tom Brusse es una de ellas sin duda

El objetivo de las parejas que acuden a 'La isla de las tentaciones' es poner a prueba su amor y, para descubrir si su relación es capaz de superar todo lo que les pongan por delante, tienen que vivir al máximo la experiencia, dejándose llevar por lo que sucede y siendo completamente sinceros con sus propias emociones. Ese es el punto en común de aquellos que logran superar la experiencia con el beneplácito de la audiencia. No importa si han sido incapaces de resistir a la tentación o si lo han pasado fatal durante el programa, tampoco si han descubierto que están completamente enamorados y confían en su pareja. Quienes consiguen el apoyo de la audiencia son aquellos que no esconden sus emociones, que son sinceros con lo que sienten, incluso cuando no son sentimientos demasiado positivos. Gracias a la generosidad de los participantes, 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en uno de los programas preferidos por los espectadores, que quieren vivir y disfrutar de todo lo que sucede en República Dominicana con la tranquilidad de saber que no les está pasando a ellos. Uno de los momentos más esperados del programa son las hogueras de confrontación, el momento en el que la pareja se reencuentra, se reprochan todo lo que se tienen que reprochar y deciden si se marchan de la isla juntos, por separado o por separado y con algún tentador de la mano. Algunas hogueras han sido tan impactantes, tan emocionantes y emocionales, que han pasado a la historia del programa, como esa en la que Melyssa Pinto y Tom Brusse se vieron las caras.

La hoguera en la que Melyssa Pinto destrozó a Tom Brusse Ahora Melyssa Pinto ha encontrado el amor al lado del actor Mario Casas, pero en su momento, fue una de las participantes de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', a la que llegó con la intención de descubrir si su relación con Tom Brusse tenía futuro. No la tenía y todo quedó claro en la hoguera en la que Melyssa cortó con Tom y dio toda una lección de amor propio. Malyssa fue quien pidió la 'hoguera de confrontación' después de que su pareja se hubiera besado con Sandra Pica. Ella necesitaba explicaciones y Brusse era quien tenía que darlas, aunque poco importaba lo que tuviera que contar, porque ella tenía bastante claro que se marcharía sin pareja. Su relación había acabado. A pesar de eso, no quiso ponérselo fácil y quiso que Brusse se enfrentara a sus actos. "Después de lo que has hecho, agachas la cabeza", le increpaba desafiante. Melyssa pasó por todas las emociones durante esos minutos: rabia, frustración y llanto, pero eso no le impidió decirle a quien era su pareja todo lo que pensaba tras su traición.

"Tu compromiso es mentira", decía mientras se señalaba el anillo de compromiso que era promesa de su amor. "Esto es una mentira, así que te lo quedas porque no lo quiero". La situación entre ellos no mejoraba cuando Brusse le reconocía que con ella no era feliz. "Te vas a arrepentir porque has perdido a una mujer. Como los dos dijimos, si alguno se portaba mal, el que va a perder es el otro, pero yo no he perdido nada porque tú no eres un hombre". "He pasado noches sin dormir, me quería morir, Tom, porque tú me demostraste ser una persona que no existe. Te tengo rabia y lo que más me duele es que sigo queriéndote". Una rabia que no ocultaba, ni con su tono ni con sus palabras, que pronto se tornaban todavía más duras: "Me das asco, eres la peor persona que he conocido en mi vida. Te has acostado con ella, cerdo de mierda, ¿cómo has podido? Tienes el corazón podrido, todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora. No vuelvas a escribirme, no vuelvas a hablarme". "Para mí esta persona ha muerto y espero no encontrármelo nunca más en mi vida, no voy ni a llorar", decía. "Me da tanto asco que no me merece. Acaba de perder todo el valor que tiene una persona y yo acabo de subir de rango, soy mejor persona que él".