Mucho más que un romance prohibido: el trasfondo social que hay detrás de 'Ella, maldita alma'

Ella, maldita alma 15 junio 2026

Aunque su punto de partida es un amor prohibido entre un cura y la mujer de su primo, su ambición es hablar de lo que de verdad preocupa a la España de 2026

Un sacerdote enamorado de la mujer de su primo. Sobre el papel, "Ella, maldita alma" suena a melodrama clásico, de esos que ya conocemos de memoria. Pero quienes la han creado insisten en que el triángulo amoroso es solo la puerta de entrada a algo más amplio: un retrato de la España de 2026, con la inmigración, la crisis de la vivienda y la guerra de Ucrania como telón de fondo. La serie, producida por Plano a Plano para Mediaset España y creada por Aurora Guerra, está protagonizada por Maxi Iglesias, Karina Kolokolchykova y Martiño Rivas. Narra la historia de Fermín, un carismático sacerdote cuya vida se ve alterada cuando su primo y la esposa de este se mudan al pueblo costero de La Isleta, una localidad ficticia inspirada en paisajes de Conil, Zahara de los Atunes y Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

Maxi Iglesias, Karina Kolokolchykova y Martiño Rivas protagonizan 'Ella, maldita alma'

Un relato sobre "las distintas formas que puede adoptar el alma" La historia no nació pensando en la televisión. "Ella, maldita alma" daba título a un relato de una colección de Manuel Rivas que versaban sobre las diferentes formas que puede adquirir el alma. El escritor gallego, ganador del Premio Nacional de las Letras Españolas 2024, publicó originalmente el relato en El País. Fueron los productores ejecutivos César y Álvaro Benítez quienes vieron en ese texto breve el germen de una serie de personajes y se lo encargaron a Aurora Guerra, creadora también de "El secreto de Puente Viejo". Hay un detalle familiar que añade una capa extra de significado al proyecto: Martiño Rivas, que interpreta al primo de Fermín, es hijo del propio Manuel Rivas. El actor reconoció sentir más responsabilidad de la habitual al dar vida a un personaje salido de la pluma de su padre. Temas que "tocarán de lleno al público" Más allá del amor imposible, el director de la serie, Iñaki Mercero, ha avanzado que, además de las temáticas universales como el amor, la culpa, la lealtad o la traición, la ficción también aborda problemas sociales que tocarán de lleno al público, como la inmigración, el problema de la vivienda o la guerra de Ucrania. No se trata además de simples menciones de relleno, ya que cada uno de esos tres ejes tiene un anclaje muy concreto en la trama y en el reparto.

Mucho más que un romance prohibido: el trasfondo social que hay detrás de 'Ella, maldita alma'