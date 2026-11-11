Luciana padece una enfermedad degenerativa: las secuelas con las que vive

Luciana nos cuenta en su vlog que más o menos a los once años le detectaron una enfermedad crónica. Los médicos creen que se trata de algo que ha desarrollado a raíz de algo que le pasó a los tres años y que a punto estuvo de costarle la vida.

Más o menos cuando tenía unos 10 o 11 años, Luciana empezó a desarrollar una sintomatología que puso en alerta a los médicos porque no era acorde a su edad. Finalmente, le diagnosticaron artritis reumatoide juvenil, una enfermedad crónica degenerativa.

“Para mí fue duro”, confesaba Luciana y comentaba que a raíz de este tipo de cosas ha pasado “la vida en hospitales” entre “pruebas y pinchazos”.

Al parecer, esta enfermedad puede tener que ver con lo que le pasó a los tres años. Contrajo el síndrome urémico hemolítico, hubo un brote en Argentina de esta enfermedad por algo contaminado como carne o aguas y muchos niños murieron.

"Lo sé desde pequeñita"

Ella lo superó, pero creen que el tratamiento, las transfusiones y lo sucedido pudo cambiarle el sistema inmunológico y “se alborotó todo n poquito”. Tiene tratamiento, primero por vía oral y luego a través de inyecciones: “Mi sistema inmune es más débil, me cuesta regenerar ciertos tejidos, me enfrento a lo mejor a gripes o resfriados que me duran una barbaridad… Tengo que ir un poco más con cuidado, lo sé desde pequeñita”.

Su infancia ha estado marcada de alguna manera por estos acontecimientos y, de hecho, Luciana decidió dedicarse al mundo sanitario. Ahora es enfermera pediátrica y confiesa que ha vivido momentos muy duros.