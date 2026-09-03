Taylor Swift y Travis Kelce, de la pulsera de la amistad a la boda del año: su historia de amor

(L)over 04 septiembre 2026

Travis tenía un plan infalible para que Taylor se fijara en él, pero salió fatal. Por suerte para ambos, Taylor no dejó pasar la oportunidad y terminó en boda

El amor puede aparecer de la manera más inesperada y también en el momento menos esperado, y así les sucedió a Taylor Swift y Travis Kelce , dos personas que sobre el papel podrían no tener demasiado en común, pero que han demostrado ser mucho más compatibles de lo que todo el mundo pensaba. Se sospechaba que su relación sería breve, pero ellos tienen claro que quieren pasar juntos el resto de su vida. Taylor y Joe Alwyn habían terminado su relación en abril de 2023, tras seis años juntos, y la artista estaba completamente centrada en su trabajo, dedicada en cuerpo y alma a su Eras Tour, una gira de grandes dimensiones que le llevó a viajar por medio mundo y también a tener que darlo todo sobre el escenario y al bajar de él. Esto no impidió sacar un poco de tiempo para enamorarse y el afortunado no fue otro que Travis Kelce, quien puso todo de su parte para que así fuera.

Cómo empezó la historia de amor de Taylor y Travis Conquistar a Taylor Swift es algo que se propone mucha gente, pero no todo el mundo tiene la suerte de Travis Kelce, que no solo se lo propuso, también lo consiguió. El deportista se esforzó al máximo, quedó prendado de ella y, tras el concierto celebrado en Kansas City, quiso conocerla personalmente, entregarle una pulsera de la amistad, algo típico en los conciertos de Taylor, donde sus fans intercambian pulseras entre ellos. Esta pulsera era especial, porque llevaba el número de teléfono del jugador de fútbol americano. Él lo intentó… y fracasó, la artista no recibe a nadie tras los conciertos porque cuida su voz al máximo, así que Travis tuvo que quedarse con las ganas y también con la espinita de no haber logrado su objetivo, algo de lo que habló de manera distendida durante el pódcast que comparte con su hermano. Gracias a esa discusión entre hermanos, donde Jason no dudó en burlarse de él todo lo que pudo, Taylor se enteró de lo sucedido y así cambiaron las cosas entre ellos para siempre. Sin motivo aparente, Taylor comenzó a interesarse por el fútbol americano, sobre todo por los partidos de los Kansas City Chiefs, el equipo de Travis. Desde el mes de septiembre, la artista comenzó a acudir al estadio, normalmente en compañía de algunos amigos, como Blake Lively y su marido. Como ella no era la única persona que había escuchado el pódcast de los hermanos Kelce, pronto se pudo atar cabos, por lo que los rumores de relación entre ellos se convirtieron en algo cada vez más cercano a la confirmación. Esta no tardó en llegar en forma de fotografías de la pareja acudiendo a citas juntos, pero por si quedaba alguna duda, en enero de 2024, tras una victoria que clasificó al equipo de Kelce para jugar la Super Bowl, Taylor saltó al campo para celebrarlo con su chico. En febrero, cuando ganó, Swift lo hizo de nuevo.

Taylor Swift y Travis Kelce, de la pulsera de la amistad al anillo de compromiso

El mundo se volvía completamente loco, porque no era demasiado frecuente que en sus relaciones anteriores Taylor se mostrara tan abierta, tan dispuesta a mostrarle al mundo su romance, y Travis parece compartir ese deseo de presumir de relación. Cada vez que se dejan ver en público, se muestran de la mano, cómplices y cariñosos. Una vez confirmada la relación y tras dejarse ver ella en el trabajo de él, era cuestión de tiempo que él hiciera lo propio y así lo hizo en el mes de junio, cuando apareció sobre el escenario en el concierto de Londres en junio, eso sí, no a cantar. Una vez confirmada la relación y dejado claro con sus apariciones mutuas que su relación iba más en serio de lo que cualquiera podía pensar, solo había que dejar pasar un poco de tiempo para que la pareja siguiera dando buenas noticias. En agosto de 2025, Taylor utilizó el pódcast de los hermanos Kelce para presentar su nuevo disco, 'The Life of a Showgirl'; pocos días después confirmaban en redes sociales su intención de pasar por el altar: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan".

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaban en redes sociales su intención de pasar por el altar

Compartían imágenes del momento de la pedida, en un espectacular jardín que Travis orquestó en el patio trasero de su casa y con un anillo diseñado especialmente para la artista. Una pieza elaborada en oro amarillo y con un gran diamante, como marca la tradición. Un diamante tallado a mano, que podría tener entre 7 y 10 quilates según los expertos, y que forma parte de una joya diseñada a mano por Kindred Lubeck. Un diamante natural, una pieza estilo 'old mine' que está tallada en forma de cojín y con estética vintage que encaja perfectamente con el estilo de la cantante.