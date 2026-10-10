(L)over 10 octubre 2026

Cuatro hijos, éxitos empresariales y futboleros, y una historia de amor que aguanta pese a los rumores de ruptura y la distancia

Los rumores de crisis han sido una constante para la pareja formada por Pilar Rubio y Sergio Ramos, algo a lo que ellos han aprendido a hacer oídos sordos, sin preocuparse demasiado de lo que los demás puedan decir sobre su relación. Esta parece ser la estrategia más acertada, porque llevan juntos casi quince años, siete de ellos casados, y con cuatro hijos en común.

Ya no son las mismas personas que comenzaron su romance, el tiempo les ha ido cambiando, pero no alejando. Sobre esto hablaba Pilar durante una entrevista concedida a la revista Diez Minutos, en la que hablaba sobre las cosas que más valora en su relación de pareja. "Tener tranquilidad", decía segura, aunque también señalaba que "tiene que haber pasión, creo que eso es importante. Yo tengo una atracción brutal hacia mi marido, que no la puedo controlar, los ojos se me van a él en cuanto entra en la habitación. Pero también, con el tiempo, hemos aprendido a hablar desde la calma, desde otro lugar. Los dos somos muy bravos en ciertos momentos y ahora sé equilibrar más cómo decir las cosas. Antes lo soltaba sin pensar, ahora pienso el momento". Cada vez que hablan el uno del otro, intentan destacar todo lo bueno que ven en su pareja, todo lo que se suman el uno al otro y todo lo que ponen de su parte para que su familia sea lo más feliz posible. No les importa si para ello es necesario mudarse o apostar por nuevos horizontes laborales, Sergio y Pilar han encontrado la manera de ser el mejor apoyo el uno para el otro y los dos juntos para sus hijos.

Sergio y Pilar han encontrado la manera de ser el mejor apoyo el uno para el otro y los dos juntos para sus hijos

"Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida", escribía Sergio como felicitación por el 48 cumpleaños de su mujer, a la que dedicaba unas palabras que resumían bastante bien todo lo que admira de ella. "La mujer que hace que lo imposible parezca fácil. La mejor madre, la mejor esposa y la mejor compañera que se puede tener para este viaje llamado vida, que convierte en especial cualquier momento. Cariño, muy agradecido por todo y muy orgulloso de ti y de todo lo que haces por los 5 fantásticos". Cómo empezó (y cómo sigue) la relación de Pilar y Sergio Pilar Rubio y Sergio Ramos se conocieron varios años antes de empezar su relación de pareja. Esto no es nada raro si tenemos en cuenta que él era uno de los jugadores de fútbol más codiciados y ella se encontraba en un gran momento de su carrera gracias a su trabajo como reportera. La primera vez que se cruzaron y conocieron fue en el año 2008, en un concierto de Andy y Lucas al que Pilar acudió como parte de su trabajo. Entre la gente a la que entrevistó estaba Sergio Ramos, con quien demostró tener una gran complicidad y con quien no dudó en bromear durante el reportaje. En esa época ella estaba saliendo con Molly, el cantante del grupo Hamlet, con quien tuvo una relación de diez años que acabó en 2011. A pesar de ello, Sergio contaría tiempo después que logró el número de la presentadora y le escribió. "Decidí enviarle un mensaje y pensé que lo peor que me podía pasar era que no me contestara", explicó el deportista, sin confirmar si llegó a responderle o no, pero su noviazgo no empezó hasta el año 2012, cuando ambos coincidieron de nuevo, ya solteros, en la gala de celebración de la Eurocopa. Los rumores de relación entre ellos comenzaron a sonar y se confirmaron cuando acudieron juntos a la Gala del Balón de Oro de ese mismo año. Esta fue la primera vez que posaron juntos como pareja, pero desde luego que no fue la única, porque a partir de ese momento la relación pasó a ser oficial y ellos no dudaron en presumir de su amor siempre que han tenido ocasión.

Lo que llegó después fue una gran boda organizada en 2019, fue uno de los eventos del año y reunieron a más de 400 invitados