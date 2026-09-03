Selena Gomez y Justin Bieber protagonizaron una inestable historia de amor imposible de olvidar

(L)over 03 septiembre 2026

Su romance estuvo lleno de idas y venidas, pero dejó una huella tan profunda que aún hoy sigue siendo una de las historias de amor más comentadas del pop

Algunas relaciones marcan la vida de sus protagonistas, otras hacen lo mismo con la de sus seguidores, tal y como ha sucedido en el caso de la relación de Selena Gómez y Justin Bieber , porque sus fans continúan llorando una historia de amor que no pudo ser, a pesar de que ambos hayan rehecho su vida por separado y estén casados con otras personas. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, ambos guapos, talentosos y exitosos, sin embargo, su relación nunca fue demasiado estable y estuvo marcada por sus altibajos.

La única manera en la que sus fans aceptaron que la última ruptura era la definitiva fue que Justin se casara con su pareja, Hailey Bieber (antes Baldwin). Esto hacía que muchos fans se dieran cuenta de que era el final de su sueño, aunque para muchos otros solo servía para cambiar el foco, centrando su atención en la rivalidad entre Selena y Hailey. Una rivalidad que ellas han intentado calmar con el paso del tiempo, pidiendo respeto ante una situación que ambas, teóricamente, consideran parte de su pasado. De poco ha servido, los seguidores de ambas siguen pendientes de todo lo que hacen y pensando que tratan de eclipsar (o humillar) a la otra, y quienes quieren pensar que Selena y Justin deberían acabar su vida juntos y enamorados seguirán pensándolo, a pesar de que su relación acabó hace casi diez años. La historia de amor de Justin Bieber y Selena Gomez Artistas de éxito, talentosos y despuntando en su carrera, Justin y Selena eran los ídolos del momento, por lo que no es demasiado extraño que sus caminos se cruzaran. Sin embargo, su primer encuentro no fue fruto del azar, sino de la mediación del manager de Justin, quien llamó a la manager de Selena, que era su madre, para concertar una cita. Entre ellos surgió una gran conexión, que dio paso a una bonita amistad, de la que después nacería la historia de amor que, al terminarse, acabaría también con su amistad y su conexión.

La historia de amor de Justin Bieber y Selena Gomez

Ese primer encuentro fue orquestado con la intención de que pudieran colaborar juntos, pero los rumores de romance saltaron casi desde el principio, a pesar de que en alguna ocasión, Selena señalara que consideraba a Justin como un hermano pequeño, algo propiciado seguramente por la diferencia de edad entre ellos. Ella es dos años mayor. Nadie confirma la relación, pero en 2011 la pareja acude junta a la fiesta de los Oscar de 'Vanity Fair' y las fotografías que se sacan juntos dejan pocas dudas de que entre ellos no había una relación de hermanos, incluso serían atrevidas para dos amigos. Aparecían abrazados y Justin apoyado en el pecho de Selena y dejaban claro que tenían una confianza de pareja. Unos meses más tarde, la propia Selena lo confirmaría en 'The Ellen show'. La confirmación vino acompañada del enfado de muchas de las fans del músico, que no eran nada partidarias de este romance en un primer momento. Fueron momentos duros para Selena, pero pronto quedaron atrás, comenzaron a mostrar su relación más abiertamente, sin esconderse, y en poco tiempo todo el mundo parecía encantado con la química de Jelena, como comenzaron a llamar a la pareja jugando con los nombres de ambos. En 2012 surgen los primeros rumores de compromiso entre ellos, que Justin se encarga de negar, asegurando que es muy joven para dar ese paso. En noviembre de ese mismo año, la pareja rompe por primera vez, culpando a sus ajetreadas carreras por ello. Los rumores de reconciliación son constantes en los meses posteriores, en algunos casos por publicaciones de Bieber, en otros porque son vistos juntos en alguna ocasión. Selena sigue manteniendo que está soltera. La situación se mantendría en este limbo confuso hasta que en marzo de 2014 son vistos juntos pasando un fin de semana en Texas, abrazándose y besándose. Ella da un concierto, él está en el público… todo apunta a que su relación se está afianzando de nuevo, pero nada es tan sencillo. El drama rodea a la pareja constantemente, los rumores, comentarios, unfollows en Instagram…

En noviembre del año 2012, la pareja rompe por primera vez, culpando a sus ajetreadas carreras por ello