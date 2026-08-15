Romeo Beckham y Mia Regan: las causas de la separación definitiva tras cinco años de amor

(L)over 15 agosto 2026

Romeo Beckham y Mia Regan fueron una de las parejas más espectaculares y seguidas durante mucho tiempo, protagonizando portadas y pasarelas

David y Victoria Beckham son famosos por muchas cosas, sus profesiones, sus polémicas… pero también por su longeva historia de amor. Se conocieron cuando eran jóvenes y exitosos, formaron una bonita familia y juntos han visto cómo sus hijos iban escogiendo sus propios caminos, viviendo sus propias experiencias. En algunas ocasiones, eso les ha llevado a alejarse de la familia, como ha sucedido con Brooklyn, el mayor de todos, pero este parece ser un caso puntual, pues el resto de hermanos parecen estar del lado de sus padres. Eso les permite acompañarles en sus buenos momentos, como cuando encuentran el amor, tal y como le pasó a Romeo cuando conoció a Mia Regan; también han podido estar en los momentos menos agradables, como cuando la pareja rompía tras cinco años de relación y tan solo un mes después de irse a vivir juntos. Una historia de amor que los jóvenes vivieron ante la vista de todo el mundo. Es lo que tiene ser un Beckham, que eres famoso desde la cuna.

Romeo Beckham y Mia Regan, una historia de amor con principio y fin El final de la relación llegaba por sorpresa, pues la modelo británica confirmaba la ruptura tan solo un mes después de que comenzaran a vivir juntos. La convivencia no fue el motivo de la ruptura, aunque no parece que vivir bajo el mismo techo, una espectacular casa en Londres valorada en 36 millones de euros, les haya ayudado demasiado a mantener la llama del amor. "Este es Ro. Hemos crecido juntos desde que teníamos 16 años. El amor toma diferentes formas y caminos a medida que maduras. No somos más duros románticamente, pero compartimos muchísimo amor el uno por el otro", escribía la Regan en su cuenta de Instagram junto con una fotografía en la que se les podía ver a ambos tomando un helado. "Después de 5 años, nos hemos hecho amigos". Dejaba claro así la modelo que la relación sentimental había llegado a su final, no porque no se quisieran, sino porque no se querían como pareja, aunque la amistad entre ellos siguiera siendo una opción que ambos habían decidido tomar. Esta cordialidad que se desprendía de sus palabras contrastaba con las sospechas que existían sobre la relación. Los medios británicos habían informado de que entre la pareja había habido una fuerte discusión y, aunque en un primer momento se pensó que sería una riña más, la joven habría vuelto a la casa de sus padres, abandonando el hogar de la pareja. Una decisión que fue definitiva.

Romeo Beckham y Mia Regan juntos bajo paraguas en un evento

Su relación había comenzado en el año 2019, cuando tenían 16 años, y casi desde el principio mostraron a través de sus cuentas de Instagram lo cercanos que eran, el cumpleaños de Romeo y la felicitación pública de ella dejaban bastante claro que entre ellos las cosas marchaban a las mil maravillas. No obstante, la presentación oficial de la pareja fue en 2021, cuando aparecieron juntos en la alfombra roja de los British Fashion Awards en Londres. Su relación no ha estado exenta de problemas, el mayor de ellos provocado por la distancia. Romeo tenía claro que quería seguir los pasos de su padre en el mundo del fútbol y eso le llevó a jugar en el Inter Miami II de Florida. Mia se quedó en Londres, donde ha trabajado como modelo y actriz y desde donde comenzaron a vivir una relación a distancia que acabó en ruptura en el año 2022. Seguían queriéndose mucho, pero la distancia entre ellos era demasiado grande como para que la relación saliera adelante. Esto cambió un año más tarde, en 2023, porque Romeo regresaba a casa y eso hacía que retomara su relación con Mia. Desde un primer momento, ella ha sido una más de la familia Beckham, que le abrió los brazos como si fuera una hija más, Mia formó parte de encuentros, eventos y celebraciones familiares, como la boda de Brooklyn Beckham con Nicola Peltz. La pareja se daba esta nueva oportunidad con mucha ilusión, encontraba un hogar en el que comenzar una nueva etapa e incluso mostraban algunos rincones a sus seguidores en redes sociales, presumiendo de su nidito de amor. No fue una etapa demasiado larga, porque, tal y como hemos señalado, un mes después de comenzar a vivir juntos, se dieron cuenta de que era mejor quedar como amigos.

Romeo parece haber encontrado de nuevo el amor junto a la modelo y DJ británica Kim Turnbull