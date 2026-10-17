Nicole Kidman y Keith Urban: 19 años de matrimonio, dos hijas y un divorcio

(L)over 17 octubre 2026

Durante su relación lograron dejar atrás importantes problemas, superando muchas adversidades, pero finalmente no pudo ser y Nicole y Keith se separaron

En septiembre de 2025 se hacía público que Nicole Kidman y Keith Urban habían decidido poner fin a sus 19 años de matrimonio, alegaban "dificultades maritales y diferencias irreconciliables" y aseguraban que llevaban viviendo por separado desde principios de verano. La separación que sería definitiva en enero de 2026 con la firma del divorcio. Siempre discretos durante su relación, su divorcio siguió el mismo camino, aunque no pudieron evitar que ciertos rumores cobraran fuerza tras la ruptura. Desde que se confirmó que ya no eran pareja, han sido varias las mujeres con las que han relacionado al cantante de country, la mayor parte de ellas, compañeras con las que ha compartido escenario.

Así sucedió con Maggie Baugh tras un concierto que compartieron. Durante la actuación conjunta, Urban cambió la letra de la canción 'The Fighter' para hacer un guiño a su compañera de escenario. ¿El problema? Esa canción la escribió basándose en los comienzos de su relación con Nicole, por lo que este amistoso gesto podría interpretarse de otra forma, tal y como sucedió. Una amiga de Maggie se encargó de negar públicamente la relación. No ha sido la única vez, también se especuló con que Keith podría estar teniendo una relación con Karley Scott Collins, con quien realizó un tour en 2025. En el verano de 2026 la artista publicaba una canción en cuya letra hablaba de desamor y de dejar atrás un amante, lo que hacía que sus seguidores pensaran automáticamente en Keith Urban. Esta canción, además, llegaba justo después de que Keith y Nicole hubieran vuelto a tener contacto en sus redes sociales. Hasta el momento, la pareja se había mantenido alejada, alimentando los rumores de que las cosas entre ellos tras el divorcio no estaban demasiado bien. Urban felicitaba a través de su cuenta de Instagram a su exmujer el día de su cumpleaños y ella hacía lo propio con el cantante por el Día del Padre, señal de que las cosas estaban mejor de lo que sus seguidores pensaban. Con este sencillo gesto, la pareja parecía haber firmado una tregua, poniendo fin a las especulaciones provocadas por una separación que llegó tras 19 años de matrimonio, pero ¿cómo fue la historia de amor de esta pareja que parecía que sería eterna?

Nicole Kidman y Keith Urban, así comenzó su historia Nicole y Keith se conocieron gracias al origen australiano de ambos, fue durante el G’Day USA Gala celebrado en Los Ángeles en 2005. A pesar de conocerse en ese momento, su relación no comenzó directamente porque, tal y como contó la actriz más adelante, el músico tardó varios meses en dar el paso y llamarla. Él confesaría en 'Interview' que fue así porque "No estaba en un lugar muy sano en mi vida… Nunca habría pensado que ella vería algo en un tipo como yo". Por suerte, se atrevió a dar el paso y descubrieron que tenían muchas cosas en común, tantas que en los Grammy de 2006 confirmaron su relación acudiendo juntos como pareja. Su relación avanzó rápidamente, Nicole confirmaba que estaban prometidos y en junio de 2006 se casaban en una ceremonia que tuvo lugar en Sídney. Una boda que contó con la presencia de rostros tan populares como Hugh Jackman o Naomi Watts. La pareja tuvo que afrontar problemas desde el principio, sobre todo los relacionados con el abuso de sustancias por parte de Urban, que optó por buscar ayuda, evitando así que su matrimonio se acabara pocos meses después de comenzar. En 2008 anunciaban el nacimiento de su primera hija en común, Sunday Rose, y en 2010 daban la bienvenida a Faith Margaret, que nació gracias a la gestación subrogada.