Katie Holmes y Tom Cruise o cómo una joven actriz cumplió su sueño de adolescente

Hace muchos años que la relación entre Katie Holmes y Tom Cruise llegó a su fin, de hecho, la hija que tuvieron en común y que solo era una niña cuando se separaron ya ha cumplido 20 años. Estuvieron casados entre los años 2006 y 2012 y juntos formaron una pareja de película, aunque estar juntos no les beneficiara laboralmente a ninguno de los dos.
Su relación estuvo marcada por la controversia desde el principio, por la gran diferencia de edad entre ellos, por las declaraciones del actor que parecía estar completamente embelesado y extasiado por casarse con la actriz, porque ella declaró que desde adolescente había estado enamorada de Tom Cruise y que casarse con él era un sueño… pero sobre todo por su separación, marcada por la relación del actor de cine de acción con la iglesia de la Cienciología.
Tom Cruise es uno de los actores más respetados de su generación, algo que ha conseguido a base de esfuerzo y películas de éxito, como las de la saga 'Misión Imposible'. Precisamente fue gracias a la tercera película de la franquicia que las vidas de estos dos intérpretes se cruzaron. Cruise estaba buscando actrices para acompañarle en la película de acción y Katie, muy conocida en el momento gracias a su personaje en la serie 'Dawson Crece', se presentó para conseguir el papel.
No consiguió el papel, pero se llevó el corazón de Cruise, 17 años mayor que ella. El actor lo tenía claro y no dudaba en presumir de su romance con Holmes de una manera poco habitual en el hasta la fecha. Uno de los momentos más recordados de esa época fue durante una entrevista con Oprah, en la que el actor llegó a saltar sobre el sofá fruto de la euforia del momento.
Tiempo después, el actor contaría que fue un verdadero flechazo y que supo en todo momento que ella era la mujer con la que quería compartir su vida. "Tras nuestra primera cita, ya estaba seguro. En un determinado momento, creí que ella me iba a pedir primero que nos casáramos juntos, así que la corté y cambié de tema. Quería ser yo quien se lo pidiera a ella". Se lo propuso y ella aceptó, protagonizaban uno de los grandes enlaces del momento: en 2006 la pareja se casaba por el rito de la Cienciología en un pueblo cercano a Roma. Ese mismo año nació su hija Suri.
Después de su matrimonio, Kate dejó apartada su carrera como actriz y optó por dedicarse por completo a su familia, una decisión muy comentada, pues la actriz se encontraba en un buen momento de su carrera. "Se creen que me he reducido a una mujer florero, que no tiene control de su propia vida, y no es cierto. Desde muy al comienzo, he tomado yo las decisiones importantes de mi vida", explicó la actriz en su momento al suplemento neoyorquino T.
Según se cuenta, ella habría renunciado a salir en la secuela de Batman (había aparecido en la primera) porque a Tom no le gustaba la idea de que fuera su mujer y no él quien participase en una de las películas más esperadas del año. Nadie confirmó este rumor.
En 2012 la pareja anunciaba su separación y ambos optaban por el silencio, por dar las mínimas explicaciones posibles y separar sus caminos. En el momento se especuló que la estrecha relación del actor con la iglesia de la Cienciología fue el motivo por el que Katie quiso separarse, con la intención de proteger a su hija.
También se dijo que la actriz había firmado un acuerdo para recibir una notable suma de dinero (cinco millones de dólares) a cambio de respetar ciertas reglas, como no dejarse ver en público con ninguna pareja en los siguientes cinco años. Esto tampoco se confirmó nunca, pero la secreta relación que Katie mantenía con el actor Jamie Foxx dejó de ser secreta pasados cinco años de su divorcio. Pasado un tiempo, rompieron.
Tras la separación, Katie se volcó todavía más en su familia, proteger a su hija de la presión pública se volvió su prioridad y, si para ello tenía que llevarla al parque a las seis de la mañana o mudarse a Nueva York, así lo hizo. Con el tiempo, el interés en ellas se fue relajando y ella aprovechó para aceptar algunos proyectos que le parecieron interesantes y no solo los relacionados con la moda, también en la actuación.
Algo similar hizo Cruise, quien siguió centrado en su carrera, convirtiéndose en un héroe de acción cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de éxito porque ha sabido muy bien escoger los proyectos de los que formar parte.