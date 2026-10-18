Katie Holmes y Tom Cruise o cómo una joven actriz cumplió su sueño de adolescente

(L)over 18 octubre 2026

Aunque ahora parecen desconocidos, hubo un tiempo en el que Tom Cruise se declaraba locamente enamorado de la actriz Katie Holmes, quien sería su esposa 6 años

Hace muchos años que la relación entre Katie Holmes y Tom Cruise llegó a su fin, de hecho, l a hija que tuvieron en común y que solo era una niña cuando se separaron ya ha cumplido 20 años. Estuvieron casados entre los años 2006 y 2012 y juntos formaron una pareja de película, aunque estar juntos no les beneficiara laboralmente a ninguno de los dos. Su relación estuvo marcada por la controversia desde el principio, por la gran diferencia de edad entre ellos, por las declaraciones del actor que parecía estar completamente embelesado y extasiado por casarse con la actriz, porque ella declaró que desde adolescente había estado enamorada de Tom Cruise y que casarse con él era un sueño… pero sobre todo por su separación, marcada por la relación del actor de cine de acción con la iglesia de la Cienciología.

Katie Holmes y Tom Cruise: del flechazo al contacto cero Tom Cruise es uno de los actores más respetados de su generación, algo que ha conseguido a base de esfuerzo y películas de éxito, como las de la saga 'Misión Imposible'. Precisamente fue gracias a la tercera película de la franquicia que las vidas de estos dos intérpretes se cruzaron. Cruise estaba buscando actrices para acompañarle en la película de acción y Katie, muy conocida en el momento gracias a su personaje en la serie 'Dawson Crece', se presentó para conseguir el papel. No consiguió el papel, pero se llevó el corazón de Cruise, 17 años mayor que ella. El actor lo tenía claro y no dudaba en presumir de su romance con Holmes de una manera poco habitual en el hasta la fecha. Uno de los momentos más recordados de esa época fue durante una entrevista con Oprah, en la que el actor llegó a saltar sobre el sofá fruto de la euforia del momento. Tiempo después, el actor contaría que fue un verdadero flechazo y que supo en todo momento que ella era la mujer con la que quería compartir su vida. "Tras nuestra primera cita, ya estaba seguro. En un determinado momento, creí que ella me iba a pedir primero que nos casáramos juntos, así que la corté y cambié de tema. Quería ser yo quien se lo pidiera a ella". Se lo propuso y ella aceptó, protagonizaban uno de los grandes enlaces del momento: en 2006 la pareja se casaba por el rito de la Cienciología en un pueblo cercano a Roma. Ese mismo año nació su hija Suri.