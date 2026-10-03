La historia de amor de Chiara Ferragni y Fedez: ¿De cuento de hadas a pesadilla?

(L)over 03 octubre 2026

Dos personas tan diferentes como Chiara Ferragny y Fedez se enamoraron nada más conocerse. Recordamos su historia de amor, que acabó casi en pesadilla

En las redes sociales, la relación de Chiara y Fedez era perfecta, eran la pareja perfecta, con los hijos perfectos y el matrimonio perfecto que todos admiraban. Dos personas tan diferentes como ellos se habían conocido, enamorado y convertido en la pareja del momento, habían protagonizado una boda de ensueño y habían conseguido todo lo que se habían propuesto, siempre siendo uno el mejor apoyo para el otro. Cuando se hizo público que se separaban, se demostró que las cosas no eran así. Su matrimonio llegaba a su final, pero también lo hacía el cuento de hadas que todo el mundo pensaba que era su relación y que sus redes sociales reflejaban. No tardaron en salir a la luz las diferencias, las dificultades y las deslealtades que habían acabado con su relación, poniendo de manifiesto una vez más que no todo lo que vemos en las redes es real.

Chiara Ferragni y Fedez, una historia de amor sin final feliz Chiara y Fedez se conocieron en el año 2015, gracias a una cena organizada por amigos comunes. La pareja sintió una gran conexión, pero en un primer momento no pasó de ahí, aunque, por suerte, ambos se encargaron de cambiar eso. Una canción que Fedez escribió en la que nombraba al perro de la influencer fue clave para que ella se animara a escribirle y esto lo cambió todo. Empezaron a hablar y descubrieron que tenían muchas cosas en común a pesar de ser tan diferentes a simple vista, ella era una figura consagrada en el mundo de la moda y las redes, él, un irreverente rapero. Ella, todo clase, elegancia y distinción; él, un joven lleno de tatuajes, una imagen un poco más alternativa de la que se esperaba en la pareja de la influencer. Juntos formaban una pareja moderna, donde ambos podían ser ellos mismos sin temor a ser juzgados por la otra persona. Fedez se convertía en ejemplo de hombre vulnerable, pero también maduro, a quien no parecía afectarle que su pareja fuera más alta o ganara más dinero, sencillamente era feliz de poder estar a su lado.

La relación se hacía oficial en 2016 y un año más tarde dejaban claro que los grandes momentos de su romance iban a ser, efectivamente, grandes. Esto quedó claro en la pedida de mano que tuvo lugar un año más tarde, cuando Fedez le pedía matrimonio en pleno concierto en la Arena de Verona. Le compuso una canción para ella y se la cantó delante de todo el mundo, ella no dudó en responderle positivamente a la gran pregunta, que le hizo como manda la tradición, hincando una rodilla en el suelo. Mientras preparaban el enlace, llegó la gran sorpresa y es que Chiara se quedaba embarazada del que sería el primer hijo de la pareja, Leone. Los planes de boda se pospusieron por un tiempo hasta que el pequeño nació, pero por supuesto, no se cancelaron. La pareja se casaba en septiembre de 2018, en el Palazzo Nicolaci, en Noto. Los Ferragnez tuvieron la boda de sus sueños en la que no faltó nada, fue una ceremonia espectacular en la que los novios escribieron sus votos, Chiara lució varios vestidos de alta costura y todo se adornó con la temática de un parque de atracciones. En marzo de 2021 nacía Valentina, su segunda hija, también se estrenaba el documental que recogía su vida como pareja, donde intentaron mostrar que eran una pareja de lo más normal, con momentos buenos y también malos. Llegaron a contar que acudían a terapia de pareja. Las cosas comenzaron a complicarse en 2022, cuando a Fedez le detectaban un cáncer de páncreas. La felicidad de la pareja comenzaba a tambalearse, aunque Chiara no dudó en estar al lado de su esposo en esos momentos. Fue tras San Remo 2023 cuando las cosas entre ellos estallaron. Chiara fue la elegida para presentarlo, pero Fedez fue quien se llevó toda la atención al besarse sobre el escenario con Rosa Chemical.