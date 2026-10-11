(L)over 11 octubre 2026

Siempre discretos con su vida personal, ni Zendaya ni Tom Holland pudieron ocultar que entre ellos había una química especial cuando se conocieron

Hacía tiempo que se venía rumoreando que Tom Holland y Zendaya se habían casado y lo habían hecho en secreto. Lo cierto es que es algo que se daba por cierto y lo único que faltaba era la confirmación de alguna de las partes implicadas. Zendaya es experta en no desvelar nada que no quiera que se sepa sobre su vida personal, algo que puede hacer referencia tanto a su película preferida como a su estado civil. Tom, por otra parte, es más dado a desvelar más de la cuenta tratando de evitar la cuestión.

Por lo menos esta es la imagen que da la pareja, aunque bien podría ser todo una estrategia de Tom para dar la información que le interesa y hacerlo de una forma casual. El resultado es el esperado en ambos casos, porque ninguno de los dos da más información de la que quería, salvo que en este caso concreto, la respuesta de Tom confirmó el enlace, lo que a su vez sirvió para pasar página. Con esta boda secreta (para los fans y espectadores, Tom aseguró que todos sus familiares estuvieron presentes el gran día) la pareja celebra su tiempo como pareja, una discreta relación que han intentado mantener al margen de sus carreras, aunque precisamente su profesión fuera la culpable de que se conocieran. Zendaya y Tom Holland, un amor que han protegido de miradas curiosas La pareja se conoció en el set de 'Spider-Man: Homecoming' (rodada en 2016 y estrenada en 2017) y la química que hizo que consiguieran sus papeles era innegable, tanto es así que durante toda la promoción de la película fue una de las cosas más destacadas: el buen rollo entre ellos, lo bien que se lo pasaban durante las entrevistas, cómo Tom conseguía que Zendaya sacara a relucir su característica risa, esa que le hace echar la cabeza hacia atrás mientras suelta una gran carcajada…

Se lo pasaron muy bien trabajando juntos, pero también lo pasaban muy bien compartiendo la promoción de la película, porque durante todo ese tiempo forjaron una bonita amistad. Esto, evidentemente, dio paso a ciertos rumores. No sería raro que la pareja se hubiera enamorado en el set de rodaje de Spider-Man, no sería la primera vez que pasaba. De hecho, sería la tercera, porque ya les pasó a Tobey Maguire y Kristen Dunst y también a Andrew Garfield y Emma Stone. En este caso, ellos confirmaban la amistad y desmentían el romance, algo que sus actos parecían confirmar, porque entre los años 2019 y 2020 ambos fueron vistos con otras personas. En 2019, Zendaya parecía muy cercana a su compañero de 'Euphoria', Jacob Elordi. Se les pudo ver a ambos paseando juntos, compartiendo café, charlas y risas. Holland confirmaba su relación con la actriz británica Nadia Parkes a través de un post de Instagram. Si habían estado juntos durante el rodaje de la película que les unió, parece que durante estos años no lo estuvieron. En 2021 todo cambiaba. No porque la pareja se mostrara abierta con su relación y confirmara que ahora sí estaban juntos, sino porque no les quedó más remedio que asumir que los paparazzi que constantemente les seguían les habían captado juntos, besándose en el coche. No era lo que ellos querían, pero era lo que había pasado. Tal vez por eso tomaron la decisión de abrirse un poco más y mostrar abiertamente que entre ellos había una relación.