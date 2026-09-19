Carlota Casiraghi y su ruptura con Dimitri Rassam, ¿es el mal de amores una herencia familiar?

(L)over 19 septiembre 2026

Parecía que Carlota Casiraghi había encontrado en Dimitri Rassam al amor de su vida, pero no fue así y en 2024 la pareja rompía tras años de rumores

El final de la relación de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam fue toda una sorpresa para mucha gente, que esperaba que esta relación fuera la definitiva para Carlota, porque parecía hacerla feliz. No pudo ser, a pesar de que en un primer momento parecían almas gemelas, personas con vidas complicadas que se habían encontrado para hacer juntos el complicado camino de la vida. En 2024 se confirmaba que Dimitri no era, como se había sospechado hasta el momento, el hombre con el que Carlota compartiría el resto de su vida, una suerte de 'maldición' que parece acompañar a las mujeres de la familia Grimaldi que, como ella, no tienen demasiada suerte en el amor.

Ella todavía está a tiempo, puesto que, poco después de confirmarse su separación de Rassam, se rumoreó que había encontrado en Nicolas Mathieu a su nuevo amor, algo que ha confirmado dos años después, dejándose ver juntos en el Masters de Montecarlo y haciendo oficial un noviazgo que hasta el momento había llevado de manera más que discreta. Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam: una relación con principio y final Carlota y Dimitri tienen algunas cosas en común, por ejemplo, ambos perdieron a su padre siendo bastante jóvenes, aunque las circunstancias de la muerte de ambos nada tuvieran que ver. Stefano Casiraghi falleció en un accidente acuático, cuando durante un campeonato de lanchas motoras su embarcación chocaba contra una ola inesperada. El fuerte impacto acabó con su vida. El padre de Dimitri, el productor cinematográfico Jean-Pierre Rassam, falleció a causa de una sobredosis cuando su hijo tenía cuatro años. "Fue un accidente", explicaba años después Carole Bouquet, madre de Dimitri, en Vanity Fair. "Tomó Gardenal para protegerse de la heroína, pero después de tantos años de excesos, el cuerpo se cobró su deuda". Los caminos de Carlota y Dimitri podrían haberse cruzado en cualquier momento, sus madres eran amigas desde hace años, pero se conocieron y enamoraron en 2017, el mismo año en el que Carlota confirmaba el final de su relación con el cómico francés Gad Elmaleh, padre de su hijo Raphaël, nacido en 2013. En 2018 su relación parecía más que consolidada, porque nacía Balthazar, el hijo de ambos.

Carlota Casiraghi y su ruptura con Dimitri Rassam, ¿es el mal de amores una herencia familiar?

Tuvieron que posponer la boda que habían anunciado, lo que hizo que saltaran todas las alarmas, él todavía tenía que finalizar su divorcio y, al parecer, Bouquet no era muy partidaria del enlace. Sin embargo, la pareja puso fin a todos los rumores en 2019, con un enlace civil en el Palacio de Mónaco. Pocos meses después se casaban de nuevo en la Provenza. Salvo algunas apariciones concretas y posados puntuales, la pareja ha llevado siempre una vida muy discreta, aunque los rumores de un nuevo embarazo les han acompañado en varias ocasiones. No fue así, de hecho, se confirmaba su ruptura a principios de 2024, no de manera oficial, pero cada uno hacía su vida por separado y comenzaban los rumores de una nueva relación para ella. Se especulaba que Carlota estaba de nuevo enamorada, esta vez del novelista francés Nicolas Mathieu, algo que ella no ha querido confirmar hasta hace poco.

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam confirmaban su ruptura a principios de 2024