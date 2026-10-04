Brad Pitt y Angelina Jolie: así fue el crudo divorcio de la que fuera la pareja más envidiada de Hollywood

Brad Pitt y Angelina Jolie eran una de las parejas más sólidas de Hollywood. Estuvieron juntos más de una década y protagonizaron una historia de amor de película, en parte porque contó con todos los ingredientes que el séptimo arte adora. Se conocieron cuando él estaba casado, trabajaron juntos y no pudieron ignorar la gran química que había entre ellos, se casaron y él adoptó a los hijos de ella como propios, además de ampliar la familia.
El final de su matrimonio fue una sorpresa para mucha gente, que esperaba que, como en las películas, fueran felices para siempre. Sin embargo, la separación puso de manifiesto que no todo era tan idílico como parecía y comenzaba una batalla entre ambos que les ha llevado a litigar en varias ocasiones.
Un divorcio nada amistoso para una pareja que empezó su relación entre rumores de infidelidad y con la desconfianza del público general, que no vio con buenos ojos que Angelina se convirtiera en el nuevo amor de Brad tras su divorcio de Jennifer Aniston, una de las actrices más queridas del momento.
A pesar de ser dos grandes estrellas del mundo de la interpretación, Angelina Jolie y Brad Pitt se conocieron cuando el trabajo hizo que sus caminos se cruzaran. Juntos protagonizaron la película de acción Sr. y Sra. Smith y ese fue el detonante para su relación. Los rumores de romance entre ellos sonaron prácticamente desde el principio, pero ambos se encargaron de señalar que solo existía una gran amistad y mucha complicidad.
En ese momento, Brad seguía casado con Jennifer Aniston y la opinión de la gente sobre Angelina por meterse en medio del matrimonio no era muy favorable. Pasado el tiempo, en 2005, confirmaron que esa amistad había dado paso a una relación de pareja y pasaron a convertirse en una de las parejas del momento. Brad era uno de los actores más deseados, por la industria y por el público, y Angelina no se quedaba atrás, siendo considerada una de las mujeres más bellas y también una talentosa actriz. Juntos pasaron a ser una de las parejas más envidiadas de Hollywood.
"Entre nosotros surgió primero una amistad y, de repente, sucedió. En unos meses me di cuenta de que nos habíamos enamorado y no podía esperar para ir a trabajar y verle. Fue hacia el final del rodaje, cuando hablamos de que, tal vez, lo nuestro podría significar algo más de lo que nos habíamos permitido creer. Aun así, tomamos muchas cosas en consideración", reconocía Jolie en una entrevista concedida en 2006.
Una vez que se confirmó la relación, las cosas entre ellos fueron bastante rápidas . Jolie ya era madre de un niño, Maddox, y más o menos por esas fechas se confirma la adopción de Zahara. La adopción de Pax se haría efectiva en el año 2007.
Todos ellos fueron adoptados por Angelina, pero tras un tiempo, Brad los adoptó también, sumando su apellido al de los hijos de Jolie. Además, la primera hija biológica de la pareja llegaba al mundo en 2006, una niña a la que llamaron Shiloh Nouvel Jolie-Pitt; en el año 2008 (un año después de la adopción de Pax) nacían los mellizos Knox y Vivienne.
Sus hijos fueron los invitados estrella en su boda, que tuvo lugar en el año 2014. Jolie lució un vestido sencillo y en su velo podían verse algunos de los dibujos de sus hijos. Parecía que la pareja atravesaba un momento espléndido, compartían proyecto familiar y profesional, tanto en el mundo del cine, donde colaboraron en varias ocasiones, como en otros negocios, como el sueño vinícola que compartieron.
Sorprendía descubrir que tan solo dos años después de su boda, la pareja tomaba la decisión de separarse. Angelina solicita el divorcio y alega "diferencias irreconciliables", solicita también la custodia de sus hijos. En un primer momento se señaló como posible causa de divorcio una infidelidad, pero con el tiempo quedó claro que los problemas entre Brad y Angelina eran más profundos.
Pitt reconocía sus problemas de adicción al alcohol y otras sustancias, además, los medios estadounidenses recogían que durante un vuelo había tenido lugar un altercado entre ellos que involucraba a Maddox y que las autoridades habían tenido que investigar. Los intérpretes dejaron todo en manos de sus abogados, una decisión que ya auguraba que sería un proceso duro. Lo que nadie esperaba es que también estuviera lleno de acusaciones y desencuentros, haciéndose públicas las diferencias entre ellos.
Las acusaciones entre ellos se convirtieron en una constante, tanto por la custodia de sus hijos, como por la propiedad del viñedo que compartían. Todo en su separación fue motivo de disputa. Ahora parece que las cosas están más calmadas, pero lo cierto es que la relación de Brad con sus hijos siempre está en entredicho, sobre todo porque conforme van cumpliendo la mayoría de edad, se van desprendiendo del apellido paterno y adoptando solo el materno, lo que parece señalar que no están conformes con su presencia en sus vidas.