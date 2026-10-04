Brad Pitt y Angelina Jolie: así fue el crudo divorcio de la que fuera la pareja más envidiada de Hollywood

(L)over 04 octubre 2026

Parecían la pareja perfecta, actores de primera línea, guapos y talentosos, pero no es oro todo lo que reluce en la relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie eran una de las parejas más sólidas de Hollywood. Estuvieron juntos más de una década y protagonizaron una historia de amor de película, en parte porque contó con todos los ingredientes que el séptimo arte adora. Se conocieron cuando él estaba casado, trabajaron juntos y no pudieron ignorar la gran química que había entre ellos, se casaron y él adoptó a los hijos de ella como propios, además de ampliar la familia. El final de su matrimonio fue una sorpresa para mucha gente, que esperaba que, como en las películas, fueran felices para siempre. Sin embargo, la separación puso de manifiesto que no todo era tan idílico como parecía y comenzaba una batalla entre ambos que les ha llevado a litigar en varias ocasiones. Un divorcio nada amistoso para una pareja que empezó su relación entre rumores de infidelidad y con la desconfianza del público general, que no vio con buenos ojos que Angelina se convirtiera en el nuevo amor de Brad tras su divorcio de Jennifer Aniston, una de las actrices más queridas del momento.

Brangelina, una historia de amor inesperada y que hizo historia A pesar de ser dos grandes estrellas del mundo de la interpretación, Angelina Jolie y Brad Pitt se conocieron cuando el trabajo hizo que sus caminos se cruzaran. Juntos protagonizaron la película de acción Sr. y Sra. Smith y ese fue el detonante para su relación. Los rumores de romance entre ellos sonaron prácticamente desde el principio, pero ambos se encargaron de señalar que solo existía una gran amistad y mucha complicidad. En ese momento, Brad seguía casado con Jennifer Aniston y la opinión de la gente sobre Angelina por meterse en medio del matrimonio no era muy favorable. Pasado el tiempo, en 2005, confirmaron que esa amistad había dado paso a una relación de pareja y pasaron a convertirse en una de las parejas del momento. Brad era uno de los actores más deseados, por la industria y por el público, y Angelina no se quedaba atrás, siendo considerada una de las mujeres más bellas y también una talentosa actriz. Juntos pasaron a ser una de las parejas más envidiadas de Hollywood.

Brad Pitt y Angelina Jolie: de ser la pareja más envidiada a protagonizar un complicado divorcio

"Entre nosotros surgió primero una amistad y, de repente, sucedió. En unos meses me di cuenta de que nos habíamos enamorado y no podía esperar para ir a trabajar y verle. Fue hacia el final del rodaje, cuando hablamos de que, tal vez, lo nuestro podría significar algo más de lo que nos habíamos permitido creer. Aun así, tomamos muchas cosas en consideración", reconocía Jolie en una entrevista concedida en 2006. Una vez que se confirmó la relación, las cosas entre ellos fueron bastante rápidas . Jolie ya era madre de un niño, Maddox, y más o menos por esas fechas se confirma la adopción de Zahara. La adopción de Pax se haría efectiva en el año 2007. Todos ellos fueron adoptados por Angelina, pero tras un tiempo, Brad los adoptó también, sumando su apellido al de los hijos de Jolie. Además, la primera hija biológica de la pareja llegaba al mundo en 2006, una niña a la que llamaron Shiloh Nouvel Jolie-Pitt; en el año 2008 (un año después de la adopción de Pax) nacían los mellizos Knox y Vivienne.

Las hijas de Angelina Jolie, Zahara y Shiloh, concentradas en su lectura de verano