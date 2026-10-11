Ion Aramendi lamenta sus malas decisiones en 'Lo sabe, no lo sabe': "Juego fatal, soy un fraude"

Ion Aramandi se ha convertido en concursante especial de ‘Lo sabe, no lo sabe’ . El presentador cambia su rol de conductor de un programa para ser concursante VIP. Su misión: conseguir que la gente se lleve mucho dinero.

Ion Aramendi, al no poder repartir dinero: “Juego fatal”

Las preguntas planteadas para Ion Aramendi están relacionadas con la música y lo cierto es que a algunos se les ha dado mejor que a otros en eso de dar con la respuesta correcta. Pero Ion no ha conseguido que todos ganasen dinero y el presentador ha considerado que, en parte, ha sido porque ha elegido mal a los participantes.

“No puedo ser más malo, tío. Lo hago fatal, doy pena. Juego fatal, no doy nada de pasta. Soy una mierda, soy un fraude, tío”, ha comentado Ion Aramendi haciendo referencia a su mala pata eligiendo a las personas que tenían que responder a las preguntas planteadas.

Pero, afortunadamente, la suerte ha dado un giro radical y ha cambiado. Ion Aramandi ha podido repartir mucho dinero a otros viandantes: 200 por un lado para Xavi, 400 por otro para Julieta y 600 para Macarena. Al final, se han puesto en juego 1.800 euros en la última pregunta.