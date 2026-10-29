Las tajantes palabras de Felipe VI a la salida del hospital de Toledo: "Hay que adoptar medidas para que no vuelva a suceder"

'La tarde se mueve' ha conectado, en directo, con la salida del Rey Felipe VI y la Reina Letizia del Hospital Universitario de Toledo, donde han acudido para acompañar a los heridos y a los familiares de las víctimas de la tragedia de Urda. A las puertas de urgencias, Don Felipe ha tomado la palabra para trasladar su pesar y ha lanzado un mensaje de unidad, rigor y compromiso con la investigación en marcha.

El Rey, Felipe VI, pide unidad: "Juntos, con dignidad y con rigor"

El monarca ha comenzado su intervención justificando la espera: "Sentimos un poco la espera, pero queríamos dedicar un tiempo razonable a las familias que hemos podido saludar y a los heridos que están aquí atendidos". Acto seguido, ha expresado el sentir de la Corona ante lo ocurrido: "Queremos expresar, lo primero, nuestro respeto, nuestro pesar hacia las personas que han perdido la vida y hacia sus familias. En este momento, es lo más importante. Acompañar. Y dar cariño, dar cariño también a los heridos y a todos los que los acompañan".

Felipe VI ha dedicado también unas palabras de agradecimiento a todos los profesionales implicados en la emergencia: "Unas inmensas gracias hacia todos aquellos que han atendido la emergencia, a los que siguen trabajando por rescatar a personas que quedan, que están todavía desaparecidas o que quedan por rescatar, por identificarlos. A los que siguen atendiendo a los heridos tanto física como psicológicamente".

El Rey ha reconocido el impacto de la catástrofe en el conjunto de la sociedad: "Como sociedad, volvemos a sufrir un durísimo golpe. Pero hay que seguir avanzando aún con ese dolor. Sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias, nos faltan a todo el país". Y ha cerrado con un llamamiento a la unidad: "Sigamos adelante con su recuerdo, con el dolor por su pérdida. Hagámoslo juntos, unidos. Hagámoslo también con dignidad y con rigor".

La parte más contundente de su declaración ha llegado al referirse a la investigación abierta: "Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrá que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder".

El significado tras el lapsus de Felipe VI con Adamuz

Justo después de finalizar su intervención, el Rey Felipe VI ha regresado ante los medios para corregir un lapsus: durante su discurso había mencionado Adamuz en lugar de Urda. "Volví a mencionar a Adamuz en vez de Urda, pero evidentemente estaba pensando en Urda y en la catástrofe del día de ayer", ha aclarado.

En el plató de 'La tarde se mueve', Alfonso Egea ha subrayado que el propio lapsus del Rey resulta significativo: "Que toda una figura como el jefe del Estado confunda dos lugares porque tiene dos tragedias tan juntas en su cabeza, porque lamentablemente esto ya lo tuvo que hacer hace diez meses".

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