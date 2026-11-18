'La tarde se mueve' ha vivido una tarde cargada de expectación con el estreno de 'Gran Hermano VIP' a solo cinco horas de la gala inaugural. Leticia Requejo ha sorprendido al plató con información de última hora tras conseguir hablar con Belén Esteban justo antes de que la colaboradora abandonase su domicilio rumbo a la casa de Tres Cantos .

Ion Aramendi ha dado paso a Leticia Requejo anunciando que tenía "información fresca" y que había logrado hablar con Belén Esteban para despedirse. Leticia Requejo ha explicado que Belén "está supernerviosa" y ha revelado el consejo que le ha dado: "Le he dicho chica, relájate, y yo sobre todo le he dado un consejo y es diviértete, sé tú misma y sobre todo divierte a todo el público que te va a apoyar".

Además, Leticia Requejo ha contado que la propia Belén Esteban le ha confesado que toda la situación le ha jugado una mala pasada con el equipaje: "Me ha dicho que está tan nerviosa que no sabía qué meter en la maleta, que ha tenido que hacer y deshacer la maleta hasta tres veces por el jaleo que tenía". Ion Aramendi ha querido saber si Belén se llevaba su famoso pijama, y Leticia Requejo ha asegurado: "Se lleva varios pijamas. Sé que no se lleva uno, sino varios icónicos".

El conflicto entre Belén Esteban y Antonio Montero

El programa también ha recuperado un asunto pendiente entre Belén Esteban y Antonio Montero. Según ha recordado Ion Aramendi, el lunes anterior Antonio Montero desveló que había tenido "un rifirrafe en el pasado" con Belén Esteban, un conflicto que "viene de lejos" y del que ha habido varios episodios.

Antonio Montero ha explicado todos los detalles de la situación y ha contado su versión sobre el conflicto que tuvo con la de Paracuellos. Antes del arranque de ‘Gran Hermano VIP’, el colaborador ha sacado a la luz un vídeo relativo a este conflicto.

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