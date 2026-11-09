Roca Rey rompe su silencio sobre su ruptura con Tana Rivera: "La quiero mucho"

'La tarde se mueve' ha desvelado, en exclusiva, las primeras declaraciones de Roca Rey tras semanas de absoluto silencio sobre su ruptura con Tana Rivera . El torero, que no había pronunciado una sola palabra desde que se conoció la separación, ha dedicado palabras de cariño a su expareja.

Ha sido Soraya, colaboradora del programa, quien ha trasladado la información al plató. Según ha explicado, durante las últimas semanas se habían pronunciado numerosas personas del entorno de ambos: "Mucha gente se ha pronunciado, el entorno de Roca Rey y de Tana Rivera, desde que supimos que había sido una ruptura inminente entre ellos, tanto el entorno como Tana Rivera como familia de ella. Todos han querido comentar algo sobre esto".

Sin embargo, la colaboradora ha subrayado que el gran ausente en todo este tiempo había sido precisamente el torero: "De quién no sabíamos nada era de Roca Rey, que no había dicho ni mu, ni una sola palabra". Soraya ha señalado que el diestro ha querido romper ese silencio para desmentir todos los rumores que se han ido difundiendo sobre su ruptura con Tana Rivera y, además, dedicarle unas palabras.

El largo silencio de Roca Rey frente a los rumores

La ruptura entre Roca Rey y Tana Rivera se ha convertido en una de las separaciones más comentadas de las últimas semanas en la crónica social. Mientras el entorno de la joven y su propia familia se pronunciaban públicamente, el torero optó por mantenerse al margen sin ofrecer ninguna declaración. Esa ausencia de palabras alimentó todo tipo de especulaciones sobre los motivos de la separación y sobre cómo se encontraba la relación entre ambos tras la ruptura.

Su silencio se ha roto hoy cuando Roca Rey ha respondido con tranquilidad, en exclusiva, a las preguntas de los reporteros: "Muy bien. Yo a ella la quiero mucho y somos muy buenos amigos". Con estas palabras, el diestro ha dejado claro que la relación con Tana Rivera no ha terminado en malos términos y que entre ambos existe una buena sintonía.

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