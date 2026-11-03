La reacción de Juls Janeiro a la campaña publicitaria de Belén Esteban: "¿Quién es esa?"

La campaña publicitaria de Belén Esteban está dando que hablar. En 'La tarde se mueve' , el programa de Telecinco presentado por Ion Aramendi, se han podido ver las reacciones de Juls Janeiro y Beatriz Trapote al anuncio que se ha comentado que podría contener un dardo implícito dirigido a Jesulín de Ubrique con la frase "que no te toreen".

Juls Janeiro ha sido abordada por una reportera para preguntarle por la campaña de Belén Esteban. Su primera reacción ha sido tajante: "¿Quién es esa? No he visto nada. Vengo de trabajar". Preguntada por si sabría decir algo a su padre, ha respondido: "No, no lo sé".

Sobre si la campaña habría podido molestar a Jesulín de Ubrique, Jules ha quitado hierro al asunto: "¿No te crees que mi padre está aprendido?". Y ha añadido: "Estoy muy contenta, muy centrada en mi trabajo, mis cosas y ya está. No estoy pendiente a los demás ni estoy en guerras ni estoy en luchas".

Cuando la reportera le ha preguntado si le contestaría algo a Belén Esteban, Jules Janeiro ha sido clara: "Es que sabes qué pasa, que esto me parece como si estuviésemos en un patio de un colegio, ¿no? O sea, se me hace un poco… Es ridículo. Entonces yo voy a seguir a mis cosas, centrada con mi trabajo, y que creo que es lo más importante ahora mismo".

También ha negado que su madre, María José Campanario, haya comentado nada sobre el anuncio: "Es que no estamos pendientes. De verdad. No es que en nuestra vida ya lo he dicho en muchas ocasiones, nos gira en torno a ni a esta persona ni a nadie".

Beatriz Trapote defiende a su familia

Por su parte, Beatriz Trapote, cuñada de Jesulín de Ubrique, ha asegurado que se ha enterado de la campaña publicitaria de Belén Esteban por 'La tarde se mueve': "Me acabo de enterar de la publicidad de Belén aquí sentada. A las nueve de la mañana no me apareció en Instagram ni he visto en la tele". Trapote ha explicado que a la hora de la emisión se encontraba "en el bosque, en la Sierra de Cádiz".

Preguntada por si el mensaje "que no te toreen" iba dirigido a Jesulín, Beatriz Trapote ha respondido: "Yo no creo. No creo ni que vaya por Jesús ni que vaya por Julia. Lo que yo le he escuchado a Belén: esto es una publicidad, hay unos publicistas maravillosos, me han dado esta frase. Ella lo ha dicho y punto".

Al comparar la campaña de Belén con la que protagonizó Juls Janeiro para una marca de electrodomésticos, Trapote ha preferido la de su sobrina: "Para mí la de mi sobrina es mucho más fresca, más divertida y además creo que tiene más juego". Y no ha cerrado la puerta a contestar: "No hay que contestarla, pero si es trabajo, escucha, si es trabajo yo encantada. Aquí tenemos que trabajar todos, ¿o no?".

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