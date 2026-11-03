Primeras palabras de Belén Esteban a las reacciones por su campaña publicitaria

Belén Esteban ha respondido a quienes interpretan su última campaña publicitaria como una indirecta contra Jesulín de Ubrique y su hija Juls Janeiro. El eslogan "que no te toreen" ha generado polémica en las últimas horas, pero la colaboradora ha sido tajante: no hay nada personal detrás.
La campaña se grabó hace unos 20 o 25 días y consiste en una comparativa de precios. Belén Esteban ha dejado claro que se trata de un encargo profesional: "Me contratan para un trabajo y yo encantada de hacerlo". Además, ha insistido en que el mensaje es "mucho más general todo esto", restando importancia a las lecturas que apuntan directamente a la familia de Jesulín de Ubrique.
Belén Esteban ha querido desvincularse de las campañas protagonizas anteriormente por Irene Rosales y Juls Janeiro: "No me comparo con nadie, cariño. Las comparaciones son malísimas". Preguntada por si está contenta con su trabajo, ha respondido sin dudar: "Yo estoy contenta con mi trabajo. Claro que sí".
Su amiga Belén Rodríguez ha recordado además que ha visto "una marquesina esta semana en el autobús de los cepillos de Manuel Zamorano" junto a publicidad suya, subrayando que ella lleva años haciendo campañas y que no hay nada extraordinario en este nuevo trabajo.