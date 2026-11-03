Jessica Bueno responde a Luitingo tras sus críticas y sus comentarios sobre su novio: "Luego se queja del 'hate' que recibe"

Jessica Bueno ha respondido en directo en 'La tarde se mueve' a las declaraciones de Luitingo, su exnovio , quien la ha acusado de romper un supuesto pacto de silencio sobre su ruptura. La colaboradora del programa de Telecinco no se ha quedado callada y ha lanzado un reproche claro al cantante por la forma en que transmite sus mensajes.

Las críticas de Luitingo

Casi dos años después de su ruptura, el cantante ha decidido hablar públicamente y ha señalado directamente a su ex, asegurando que ambos acordaron no hablar de su historia y que ella fue quien incumplió su palabra. "Yo tuve la palabra y prometí que nunca en mi vida iba a dar tu versión. Iba a decir nada ni iba a entrar por el aro, cosa que me prometieron y nunca pasó", ha afirmado el de Triana.

Además, ha insistido en que su conciencia está limpia: "Yo prometí y no lo hice. Mi conciencia está tranquila. Yo duermo tranquilo y mi familia también dormimos tranquila porque somos personas de valor".

Luitingo ha dejado entrever que la exconcursante de 'GH VIP' rompió el pacto por motivos económicos. Según el cantante, él también tuvo ofertas para hablar en los medios, pero las rechazó: "No quise entrar en ese mundo de la prensa, podría haber entrado perfectamente. Sabía que mis padres y mi familia lo iban a pasar malamente si yo me metía como en ese embrollo".

Sobre el novio de Jessica, ha añadido: "Lo conozco porque es músico y demás y al final estamos en el gremio, pero espero que vaya bien y no pase la fatiga que pasé yo".

Jessica Bueno responde

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha tomado la palabra en el plató y ha dejado claro que lleva dos años centrada en su vida, en sus hijos y en trabajar. "Hace ya 2 años de todo aquello. O sea, 2 años en los que yo me he centrado en mi vida, en mis hijos, en trabajar y en salir adelante", ha explicado. La colaboradora ha recordado que en aquella época atravesaba un momento muy complicado tanto emocional como económicamente con su exmarido.

Sobre la acusación de haber roto el pacto de silencio, ha sido tajante: "Tengo mi conciencia muy tranquila. No he roto ningún pacto porque jamás he hablado intimidades de esa relación. No he hablado nada malo sobre él". Jessica Bueno ha explicado que entró a trabajar como colaboradora para hablar de 'Supervivientes' y que su participación en medios no tuvo que ver con airear su vida privada con Luitingo.

La colaboradora ha cargado contra la forma en que Luitingo se expresa públicamente: "Luego se queja del 'hate' que recibe, que hate recibimos todos. Pero él se queja de que recibe. Pues que piense un poco de qué forma se comunica, de qué forma transmite lo que quiere decir".

MÁS NOTICIAS