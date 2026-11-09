El móvil de Jonathan Andic lo sitúa cuatro días antes en el punto exacto del accidente donde murió su padre: "Es una prueba bastante objetiva"

El teléfono móvil de Jonathan Andic ha arrojado una nueva pista en la investigación por la muerte de su padre, Isaac Andic , fundador y dueño de Mango . Según ha informado 'La tarde se mueve' , los datos del iPhone confirmarían que Jonathan estuvo en el lugar exacto de Montserrat donde se produjo el fallecimiento de su padre cuatro días antes del suceso. Una prueba que podría resultar determinante en la instrucción judicial que se sigue en el Juzgado de Martorell .

Los Mossos d'Esquadra han logrado obtener esta prueba gracias a la aplicación de Salud que Jonathan Andic tenía instalada en su móvil. Pese a que el investigado alegó el robo de su iPhone y la consecuente pérdida de todas las conversaciones, la aplicación fue de las pocas que recuperó el historial, con datos como fechas, pasos y altitud. Un agente de los Mossos realizó el mismo recorrido hasta el punto exacto donde murió Isaac Andic utilizando la misma aplicación y comprobó que los datos eran similares a los registrados en el dispositivo de Jonathan.

Julio César Ruiz, periodista, explica el peso de la prueba del móvil de Jonathan Andic

Julio César Ruiz, periodista de El Español, ha explicado en el programa por qué esta pista resulta tan relevante para la instrucción. "Esta pista es especialmente importante porque recordamos que estamos en una instrucción en la que, si bien la jueza sostiene que tiene una gran serie de indicios y lo mismo opinan los Mossos d'Esquadra, son muchísimos indicios individuales y no del todo objetivos", ha señalado.

Según Julio César Ruiz, la diferencia con esta nueva prueba es sustancial: "Una mala relación entre un padre e hijo es difícil de demostrar ante un jurado. Sin embargo, que el hijo haya estado cuatro días antes en el mismo lugar en el que finalmente fallecería su padre sí que es bastante objetivo y sí que tiene bastante peso en la instrucción judicial".

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