Luitingo entra en directo en 'La tarde se mueve': estalla contra Belén Rodríguez y manda un mensaje a Jessica Bueno

Luitingo ha entrado en directo por teléfono en 'La tarde se mueve' y lo que ha comenzado como un agradecimiento a Jessica Bueno ha terminado en un tenso enfrentamiento con la colaboradora Belén Rodríguez .

El cantante ha intervenido visiblemente molesto y ha protagonizado un cruce de acusaciones con la tertuliana que poco antes había mencionado a los padres de Luitingo y su paso por 'Gran Hermano VIP'.

Luitingo agradece a Jessica Bueno la aclaración sobre el dinero

Luitingo ha querido dejar claro que su relación con Jessica Bueno "fue auténtica" y ha agradecido públicamente las explicaciones que ella ha dado en el programa: "Se sabe perfectamente la relación que yo tuve con Jessica y, aunque la relación se acabara, las cosas no se pueden negar".

En su intervención, Luitingo ha reivindicado la autenticidad de sus sentimientos recordando que se mudó de ciudad por ella: "Yo fui la primera persona por la que me mudé de una ciudad. Así que si eso no es amor, que venga Dios y lo vea".

El enfrentamiento con Belén Rodríguez y el reto de las capturas

Antes de que Luitingo tomara la palabra, Leticia Requejo resumía las acusaciones que se habían lanzado contra él en el plató: "Dejaste a tu novia, tus padres dijeron que no te convenía y que dijiste que estabas enamorado de Jessica para entrar en la repesca de 'GH VIP".

Belén Rodríguez, por su parte, insistía en que los padres de Luitingo iban diciendo tras las cámaras que el cantante tenía que unirse "sí o sí a Jéssica". Luitingo respondía con contundencia defendiendo a su padre: "Mi padre, pobrecito mío, cada vez que había un debate de 'Gran Hermano' se lo tenían que llevar a los pasillos a tomarle la tensión de lo mal que lo pasaba".

El cantante ha dejado claro que nadie le ha dictado sus decisiones sentimentales jamás: "A mí mi padre me puede aconsejar y mi madre también, como a cualquier hijo, pero a mí nadie en la vida me va a decir con quién tengo que estar y con quién no tengo que estar, así que no menciones más a mis padres, para hablar de ellos te lavas la boca".

El momento de mayor tensión llegaba cuando Luitingo retaba directamente a Belén Rodríguez: "Conmigo te metes en lo que te dé la gana, y cuando quieras, Belén, cuando tú quieras, te enseño la captura de los teléfonos de todas las ofertas que me ofrecen de televisión y digo que no".

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