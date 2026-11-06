Los exs de Jessica Bueno se unen contra ella: los dardos de Luitingo y Kiko Rivera contra la modelo

'La tarde se mueve' ha abordado este viernes una de las polémicas más comentadas de los últimos días en la crónica social: la inesperada alianza entre Kiko Rivera y Luitingo, los dos exs de Jessica Bueno.
Todo comenzaba con un directo de Kiko Rivera en el que, junto a su pareja Lola, el DJ respondía a las preguntas de sus seguidores. Una de las personas que aparecía en el vídeo no era otro que Luitingo, ex de Jessica Bueno y, al parecer, "amigo íntimo" del hijo de Isabel Pantoja.
Kiko Rivera se mostraba "súper ilusionado" al leer un mensaje de Luitingo en el chat, y el cantante por su parte le dedicaba palabras como "te quiero, hermano", consolidando una relación que en el programa definían como de auténticos 'bros'.
Ion Aramendi contextualizaba la situación: "En plena guerra de Luitingo contra ti, Kiko y Luitingo se han hecho hermanos". El presentador añadía una frase que resumía el sentir del plató: "No hay nada que una más que un enemigo común".
El vídeo también destacaba un momento especialmente delicado, concretamente cuando Kiko Rivera mencionaba a su hijo con Jessica Bueno y Luitingo reaccionaba "como si también fuera" parte de su entorno, algo que ha generado malestar entre los colaboradores del programa.
Irene Rosales (ex de Kiko Rivera) ha intentado poner paz afirmando que Luitingo y Kiko Rivera ya se conocían de antes y que su relación podría no tener una intención directa contra Jessica: "Mientras se lleven bien, sobre todo porque se conocen de antes y demás, estupendo", ha indicado, recordando que ella misma y Jessica Bueno tienen "una buena relación" como compañeras de trabajo sin que eso signifique ir "en contra del padre" de sus hijos.
Sin embargo, Ion Aramendi matizaba la postura de Irene: "Es verdad que vosotras dos no os habéis hecho como 'super sisters', pero ahora mismo estamos viviendo una guerra que Luitingo ha comenzado hablando de Jessica con unas palabras que son desafortunadas y que no le han sentado nada bien a ella".
Jessica Bueno ha tomado la palabra en el plató de 'La tarde se mueve' para responder tanto a la alianza entre sus exs como a los ataques de Luitingo en los últimos días. La modelo ha dejado clara su postura con unas palabras firmes: "Yo tengo claro que yo ni tengo interés ni intención de hablar de nadie ni de opinar de la vida de nadie, que cada uno que haga lo que quiera con su vida".
No obstante, Jessica ha advertido de que no piensa permanecer en silencio ante las acusaciones: "Lo que está claro es que si vienen a desacreditarme, a contar mentiras sobre mí, no me voy a quedar callada. Me voy a defender".
La colaboradora también ha querido dejar claro que su forma de defenderse no pasa por el ataque: "Otra cosa que tengo muy clara es que yo para defenderme no necesito desacreditar a otra persona. O sea, atacarles. No, no, no, por supuesto que no". Y ha cerrado su intervención pidiendo calma: "Por eso creo que lo más sano sería que cada uno siguiera con su vida y paz y Santa Gloria".
Preguntada por Ion Aramendi sobre si le ha sorprendido la cercanía entre sus dos exparejas, Jessica Bueno ha respondido con cautela: "De cara a la galería todo es tan bonito siempre...".