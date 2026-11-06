Los exs de Jessica Bueno se unen contra ella: los dardos de Luitingo y Kiko Rivera contra la modelo

'La tarde se mueve' ha abordado este viernes una de las polémicas más comentadas de los últimos días en la crónica social: la inesperada alianza entre Kiko Rivera y Luitingo , los dos exs de Jessica Bueno.

Kiko Rivera y Luitingo, de exs de Jessica Bueno a 'bros'

Todo comenzaba con un directo de Kiko Rivera en el que, junto a su pareja Lola, el DJ respondía a las preguntas de sus seguidores. Una de las personas que aparecía en el vídeo no era otro que Luitingo, ex de Jessica Bueno y, al parecer, "amigo íntimo" del hijo de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera se mostraba "súper ilusionado" al leer un mensaje de Luitingo en el chat, y el cantante por su parte le dedicaba palabras como "te quiero, hermano", consolidando una relación que en el programa definían como de auténticos 'bros'.

Ion Aramendi contextualizaba la situación: "En plena guerra de Luitingo contra ti, Kiko y Luitingo se han hecho hermanos". El presentador añadía una frase que resumía el sentir del plató: "No hay nada que una más que un enemigo común".

El vídeo también destacaba un momento especialmente delicado, concretamente cuando Kiko Rivera mencionaba a su hijo con Jessica Bueno y Luitingo reaccionaba "como si también fuera" parte de su entorno, algo que ha generado malestar entre los colaboradores del programa.

Irene Rosales reacciona a esta inesperada amistad

Irene Rosales (ex de Kiko Rivera) ha intentado poner paz afirmando que Luitingo y Kiko Rivera ya se conocían de antes y que su relación podría no tener una intención directa contra Jessica: "Mientras se lleven bien, sobre todo porque se conocen de antes y demás, estupendo", ha indicado, recordando que ella misma y Jessica Bueno tienen "una buena relación" como compañeras de trabajo sin que eso signifique ir "en contra del padre" de sus hijos.

Sin embargo, Ion Aramendi matizaba la postura de Irene: "Es verdad que vosotras dos no os habéis hecho como 'super sisters', pero ahora mismo estamos viviendo una guerra que Luitingo ha comenzado hablando de Jessica con unas palabras que son desafortunadas y que no le han sentado nada bien a ella".

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