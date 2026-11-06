La drástica decisión de Juls Janeiro que la aleja de sus padres: el movimiento con el que la hija de Jesulín busca independencia

Juls Janeiro se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la crónica social en los últimos meses. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha ido ganando protagonismo propio a base de campañas en redes sociales y apariciones en televisión, hasta el punto de labrarse una carrera que ya va mucho más allá del apellido que hereda.

Según ha explicado Requejo, Juls contaba hasta ahora con dos representantes: una encargada de gestionar sus campañas en redes sociales y otra que se ocupaba de todo lo relacionado con entrevistas y participaciones en televisión. Es precisamente con esta segunda con quien ha decidido romper la relación profesional .

Ha sido Leticia Requejo , colaboradora del programa presentado por Ion Aramendi , quien ha dado todos los detalles de esta información en exclusiva.

Pues bien, 'La tarde se mueve' ha desvelado este jueves una decisión que marca un antes y un después en la trayectoria de la joven: Juls ha roto profesionalmente con la representante que compartía con sus padres para gestionar su carrera en solitario.

El dato clave es que esa representante es la misma persona que gestiona la carrera de sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario: "Juls, a día de hoy, ha decidido volar sola. Ha decidido romper la relación con la última representante, que además es la misma representante que sus padres, y lo que quiere ahora es hacer su camino al margen de su madre, al margen de su padre", ha revelado Leticia Requejo.

La colaboradora ha subrayado que la joven tiene muy claro lo que busca con este movimiento, total autonomía en sus decisiones laborales: "Lo que no quiere es dar explicaciones, no quiere escuchar consejos y quiere tomar ella las decisiones de su vida laboral", ha añadido Requejo, que también ha apuntado que detrás de esta ruptura hay una voluntad firme de no estar vinculada profesionalmente a sus progenitores.

Juls Janeiro y su deseo de independencia de Jesulín y Campanario

Según la información aportada por Leticia Requejo, la ruptura profesional se ha producido en buenos términos, pero responde a una motivación muy concreta, y es que Juls no quiere que sus padres tengan ningún tipo de control sobre ella a través de esa representante compartida: "Lo que tampoco quiere es que sus padres tengan un control de ella a través de esta persona, de esta representante", ha detallado la colaboradora.

Ion Aramendi ha introducido la información asegurando que se trata de "una decisión que es determinante en su vida, determinante a nivel personal, pero sobre todo a nivel profesional", y ha dado paso a Requejo para que desvelara los detalles de la exclusiva.

La propia Leticia Requejo no ha dudado en calificar el paso dado por la hija de Jesulín como "una decisión trascendental para el futuro más inmediato de Juls". La colaboradora ha cerrado su intervención describiendo a la joven como una "superestrella" que, a pesar de su juventud, ha decidido que todo se lo va a gestionar ella sola.

MÁS NOTICIAS