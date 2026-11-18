'La tarde se mueve' ha abordado la entrevista que Luis Sartorius ha concedido para aclarar , de una vez por todas, el estado de salud de su hermana Isabel Sartorius . Tras meses de especulaciones y rumores sobre la situación de la aristócrata, su hermano ha ofrecido un relato detallado y tranquilizador que desmiente las informaciones más alarmistas que habían circulado en los últimos tiempos.

Isabel Sartorius, en una residencia cerca de su familia: "Está feliz, muy cuidada y acompañada"

Luis Sartorius ha reconocido que el proceso no ha sido fácil para la familia: "Ha sido duro y triste ver la evolución de la enfermedad, pero ahora estamos contentos porque tiene mucha paz interior. Ha desaparecido la angustia vital que le ha acompañado siempre y tiene el sosiego y la tranquilidad que de verdad no había conseguido nunca".

Sobre la situación familiar, ha afirmado: "Ahora estamos mejor porque se ha normalizado, aunque está aumentando sus problemas de movilidad. La está tratando un fisioterapeuta y vamos a ver cómo evoluciona todo". Isabel padece una enfermedad neurodegenerativa que, como se ha subrayado en el plató, nada tiene que ver con una enfermedad psiquiátrica.

El hermano de Isabel también ha relatado cómo es el día a día de la aristócrata en su vivienda actualmente: "Está en una residencia muy cerca de donde vivimos todos para estar en contacto continuo. Le costó al principio, pero ahora siente que su habitación es su casa. Está feliz, muy cuidada y acompañada. Sale casi a diario y recibe visitas todos los días".

Luis Sartorius desmiente los rumores del estado de su hermana

Una de las partes más contundentes de la entrevista ha sido el desmentido de Luis Sartorius sobre los rumores que situaban a Isabel en un centro psiquiátrico y la describían como una persona aislada: "Más allá de su enfermedad, lo que nos ha hecho mucho daño es que se dijera que estaba en un psiquiátrico, también que estaba muy sola. No y no. Deberíamos tener muy presente que no se juega con la salud de otros".

En el plató se ha destacado que la familia ha querido dar esta entrevista precisamente porque ven bien a Isabel y han considerado necesario aclarar su situación. Jorge Borrajo ha señalado que lo más importante “es cuando dicen que ella ha vuelto a recobrar un poco la paz, porque lo más importante es que ella esté bien y además puede salir y entrar, va a casa de sus hermanos, va con amigos…".

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